Black Friday Monclick, nuove offerte ogni giorno fino al 29 novembre

Come avevamo immaginato, questa sarà una settimana da tenere in considerazione in modo ancora più vigile rispetto alle precedenti, visto che i portali che finora sono rimasti nell’ombra si apprestano a lanciare le loro promozioni dedicate al Black Friday, e tra questi non poteva mancare Monclick che, a partire da oggi, proporrà ogni giorno nuove offerte con sconti interessanti su tantissimi elettrodomestici e non solo fino al 29 novembre!

E di offerte ce ne sono già a bizzeffe tra le pagine di Monclick, come ad esempio l’ottima lavatrice Beko WTX91232WIIT da 9 kg, venduta a soli 269,90€ invece di 499,90€! Un prezzo decisamente imperdibile per una lavatrice con questa capacità di carico, dal momento che di solito occorrono oltre 300€ per portarsi a casa un buon modello con carico da 9 kg. A differenza di quanto si possa pensare, abbiamo di fronte un prodotto recente che vanta la miglior classe di efficienza disponibile oggi sul mercato, nonché rumorosità di lavaggio minime.

Grazie ai suoi 1.200 giri al minuto ed a diverse modalità ottimizzate, la Beko WTX91232WIIT è capace di lavare fino a 2 kg di bucato in soli 14 minuti, il che la rende un modello adatto non solo per coloro che vogliono ottenere buoni risultati, ma anche per chi ha bisogno di un elettrodomestico capace di lavare molto rapidamente. Oltre alla modalità veloce, vale la pena segnalare anche la AntiCrease, che permette al cestello di girare a intervalli regolari alla fine del ciclo per avere vestiti senza pieghe, in modo da trascorrere meno tempo a stirare.

Ricapitolando, abbiamo di fronte un'offerta che, come intuirete, non è comunque l'unica tra le pagine di Monclick!

