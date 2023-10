È quasi arrivato il tanto atteso Black Friday del 2023! Come potete leggere nella nostra pagina dedicata, l'evento si svolgerà il 24 novembre. Non solo i soliti e-commerce offriranno sconti e promozioni, ma molte altre aziende coglieranno l'occasione per rilasciare delle offerte speciali, tra cui i provider di VPN.

Se seguite Tom's Hardware, saprete che le VPN offrono una navigazione più sicura e privata, proteggendo la vostra identità e rendendovi invisibili online. Questo significa che potrete navigare con tranquillità anche attraverso hotspot pubblici, come quelli presenti negli hotel e negli aeroporti, e accedere a contenuti geobloccati, come il catalogo Netflix di un altro paese.

Non vogliamo dilungarci troppo sull'argomento in questa occasione, ma se volete approfondire la questione, vi invitiamo a leggere i nostri articoli "VPN: cos'è, come funziona e a cosa serve" e "Cos'è una VPN (Virtual Private Network)".

Per il Black Friday 2023, vogliamo evidenziare in questa pagina tutti i provider che hanno già deciso di anticipare l'evento con delle offerte interessanti, anche se non tutte di quelle attuali potrebbero riguardare il vero e proprio Black Friday.

Black Friday VPN, le migliori offerte

