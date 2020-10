Carte regalo App Store e iTunes, +10% di credito solo questo weekend

Dopo avervi proposto nel corso di questa settimana numerose offerte dedicate a prodotti fisici, andiamo ora a segnalarvi un’offerta digitale che, siamo sicuri, sfrutterete fino all’ultimo centesimo. Startselect, uno dei principali store autorizzati alla vendita di giochi digitali, carte regalo e abbonamenti, ha infatti lanciato un’iniziativa che permette di ricevere il 10% di credito aggiuntivo qualora acquistiate una gift card per App Store e iTunes, valevole però solo per questo weekend.

Sebbene il portale permette di scegliere l’esatto valore che volete spendere, l’offerta è valida solo nei tagli da 25,00€, 50,00€ e 100,00€. Senza dubbio un’ottima occasione per coloro che tendono spesso a comprare sempre nuovi contenuti, come giochi e programmi vari, dallo store di Apple. Inoltre, vale la pena sottolineare che il codice vi arriverà in modo istantaneo nella vostra mail di registrazione e potrete subito riscattarlo senza problemi nel vostro account. Ovviamente, potrete anche decidere di regalare la gift card ad un vostro amico senza alcuna commissione aggiuntiva.

Vi ricordiamo che su Startselect è possibile acquistare codici anche su giochi per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, nonché crediti per quest'ultimi, come ad esempio quelli relativi a Call of Duty Modern Warfare, con i quali potrete sbloccare contenuti che altrimenti non sarà possibile sbloccare con il semplice acquisto del gioco.

