Che bomba! Questa smart TV OLED LG da 77″ è in sconto di oltre 1300 euro!

Come saprete, si avvicina il momento dello Switch Off TV, una giornata temuta da molti che, magari, hanno ancora un casa un dispositivo datato ma perfettamente funzionate, che ora saranno costretti a cambiare a causa del nuovo standard di trasmissione dei canali TV.

Per fortuna, non c’è da disperarsi troppo, perché sono tantissimi i portali che si stanno attivamente impegnando nella promozione degli apparecchi televisivi, proponendosi con sconti di tutto rispetto, capaci di farvi risparmiare ben più di qualche centinaio di euro.

Un esempio è quello che vi proponiamo oggi, offertoci da Amazon, e relativo alla splendida (ed imponente) smart TV LG OLED 77C14LB da 77″, che si propone con quella che è una delle migliori offerte mai registrare nel corso dell’ultimo anno! Parliamo, infatti, di uno sconto di ben 1.329,01€, che fa crollare il prezzo originale di 4.299,00€ a soli 2.969,99€! Una cifra sicuramente importante, ma che risulta ridicola se confrontata con gli oltre 4000 euro che erano necessari per l’acquisto.

Bellissima e con un pannello davvero eccezionale sia per dimensioni, che per l’intensità dei colori, la LG OLED 77C14LB è una smart TV tecnologicamente avanzata, equipaggiata con un processore LG 4K α9 di quarta generazione con intelligenza artificiale, la cui presenza è fondamentale per l’ottimizzazione dell’immagine, giacché questa smart TV è in grado di analizzare in tempo reale i contenuti a schermo, effettuando un miglioramento automatico delle immagini, anche di quelle la cui fonte non si avvicina minimamente all’alta risoluzione.

Inoltre, forte di un pannello OLED di altissima qualità, la LG OLED 77C14LB offre una visione dei contenuti a schermo impeccabile in termini di luminosità e saturazione dei colori, risultando una scelta ideale per gli amanti delle esperienze cinematografiche o per chi, al contrario, ha la passione per il gaming giacché, tra le varie feature, la LG OLED 77C14LBsi propone con uno schermo con certificazione flicker-free ed a bassa emissione di luce blu, risultando, così, una buona opzione per chiunque trascorra tante ore giocando o guardando film e serie TV.

Insomma, stiamo parlando di una smart TV che rasenta la perfezione e che, per questo, rappresenta un’occasione davvero imperdibile per chiunque voglia cambiare il proprio vecchio apparecchio per qualcosa di tecnologicamente avanzato!

