Che prezzo per il Lenovo IdeaPad 3! Perfetto per lo studio e per il lavoro a meno di 230€!

Il mese di novembre è arrivato e, con esso, si sono rinnovate anche le offerte di Amazon che, ormai in aria di Black Friday, sta cominciando a proporre alcune offerte davvero imperdibili, specie considerando l’estensione del catalogo dello store, che spazia dagli elettrodomestici, ai prodotti d’elettronica di alto livello.

Prodotti come, ad esempio, l’ottimo Chromebook Lenovo IdeaPad 3, un computer portatile leggero e affidabile, pensato per chi necessita di un dispositivo che possa rispondere alle più comuni esigenze digitali, come ad esempio la navigazione in rete, l’utilizzo della posta elettronica, l’uso dei pacchetti Office o la semplice visione di una serie TV o di un film sui principali servizi di streaming. Insomma: una scelta ideale per chi, tra studio, divertimento e lavoro, utilizza quotidianamente il PC e non disdegna una soluzione versatile e facilmente trasportabile.

Un piccolo gioiello di praticità e risparmio che, grazie ad Amazon, è oggi acquistabile a soli 227,86€, contro i 349,00€ del prezzo originale! Un risparmio di circa 121 euro, che porta questo ottimo Chromebook ad una cifra davvero molto ragionevole!

Animato da un processore Intel Celeron N4020, coadiuvato da ben 8 GB di RAM, Chromebook LenovoIdeaPad 3 gode di un ottimo display HD con risoluzione 1366 x 768 e pannello TN anti-glare, una soluzione ideale per chi, ad esempio, non disegna l’uso di una penna digitale, ed ama utilizzare il proprio notebook per lavori di disegno o affini.

Come ogni Chromebook che si rispetti, LenovoIdeaPad 3 è inoltre ottimizzato per lavorare a braccetto con i software e le suite di lavoro Google, il che rende questo computer portatile non solo molto affidabile e sicuro, ma anche incredibilmente rapido e scattante, anche quando si trova a che fare con software spesso pesanti come ad esempio Chrome.

L’esperienza di utilizzo è davvero eccezionale, specie considerato che parliamo di un portatile che pagherete meno di 230€ che, anzi, al netto del suo prezzo da fascia medio/bassa, si dimostra in grado di comunque a gestire svariate richieste senza troppi problemi o intoppi, proponendosi come un prodotto davvero user friendly. Ciò si evince persino dal primo avvio, in quanto questo notebook non necessiterà di alcuna particolare configurazione, e vi basterà accedere al vostro account Google per iniziare immediatamente ad utilizzare il PC!

A concludere quello che è un pacchetto decisamente interessante per il prezzo proposto, ci sono poi una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600, un SSD da 64GB eMMC 5.1 , ed una autonomia certificata di ben 10 ore, a dir poco perfette per chiunque desideri lavorare o studiare in costante mobilità.

Insomma, il Chromebook LenovoIdeaPad 3 è un computer portatile accattivante nel design e appagante nelle performance. Un prodotto davvero riuscito che, in sconto a meno di 230 euro, rappresenta certamente una delle migliori occasioni in sconto da cogliere nella giornata di oggi.

Una giornata che, in ogni caso, non vi lascerà di certo scontenti, viste le numerose offerte messe a disposizione da Amazon e che, volendo, potrete consultare tramite l’apposita pagina dedicata dello store. Infine, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!