Ci stiamo ormai addentrando, dopo una lunga e caldissima estate, e un’inizio d’autunno tutt’altro che rigido, nei mesi più freddi dell’anno. Un periodo attesissimo da molti e che vede finalmente il ritorno degli sport invernali. Tra sci, snowboard e altro trovano posto anche le escursioni sulla neve più o meno fresca, un passatempo adatto praticamente a tutti, ovviamente in base anche al percorso scelto. Per addentrarsi in tale disciplina è però necessario dotarsi di un buon paio di ciaspole o racchette da neve, in modo tale da fare molta meno fatica e, soprattutto, divertirsi in totale sicurezza. Un accessorio, insomma, indispensabile per qualche bella camminata nella neve e per passare qualche ora in compagnia o in qualche escursione solitaria.

Scegliere le ciaspole perfette non è però un’impresa semplice, soprattutto se non si è esperti del magico mondo degli sport invernali. Tra attacchi, alzatacchi, capacità di galleggiamento e molto altro ancora è infatti un attimo perdersi. Proprio per aiutarvi e guidarvi in tale scelta, abbiamo deciso di stilare una lista di quelle che sono le migliori ciaspole del 2022, qualsiasi siano le vostre esigenze e necessità.

Ciaspole Un’ottima ciaspola è sicuramente la TSL Highlander, dotata di una buonissima presa soprattutto su neve dura e ghiacciata. La presenza delle lame seghettate intercambiabili, poste ai lati delle racchette da neve, garantisce infatti un grip decisamente maggiore rispetto a modelli analoghi. Le TSL Highlander sono quindi un prodotto pensato in particolare per l’attraversamento di pendii con neve compatta, dove le caratteristiche del prodotto riescono a evitare lo scivolamento e donare una sicurezza notevole durante le escursioni. Vengono vendute in tre differenti taglie, pensate per adattarsi a qualsivoglia numero di scarpe: 37/44 per la taglia S, 39/47 per la taglia M e infine 41/50 per la taglia L.

Ciaspole Se siete alla ricerca di un modello di ciaspole particolarmente robusto le MSR Revo Trial sono sicuramente quello che fa al caso vostro. Disponibili in due versioni, una da 22 pollici con portata fino a 114 kg e una da 25 pollici con portata fino a 127 kg, le MSR Revo Trail sono contraddistinte da una forma particolarmente ampia che ne aumenta esponenzialmente il galleggiamento e ne incrementa in modo sensibile la sicurezza. Un prodotto che non ha quasi equali per quanto riguarda le escursioni su neve fresca e che è ovviamente dotato di alzatacco e ramponi.

Ciaspole Le Ferrino Trek Special sono delle ciaspole costruite interamente in Italia particolarmente versatili, in grado di adattarsi a un gran numero di situazioni. All’interno della confezione è infatti presente una spatola rimovibile che consente di muoversi con maggiore facilità su neve fresca. Dovete affrontare qualche pendio particolarmente impervio? Nessun problema: basterà togliere la spatola e le Ferrino Trek Special vi assisteranno senza problemi, grazie anche a un ottimo galleggiamento. Belle, polivalenti e italiane: che volere di più?

Ciaspole Delle altre ottime racchette da neve sono sicuramente le Tubbs Flex TRK, che riescono, così come le Ferrino Trek Special qui sopra, a rendersi particolarmente valide sia in condizioni di neve fresca che compatta. Nonostante siano vendute a un prezzo tutto sommato inferiore rispetto ai competitor, la Tubbs Flex TRK riescono comunque a offrire tutte le principali caratteristiche, come alzatacco per affrontare qualche salita, ramponcini frontali e lame seghettate laterali per una maggior presa e un buon sistema di attacco. Una soluzione, insomma, completa e in grado di adattarsi a praticamente ogni situazione ed escursione.

Ciaspole Le Ferrino Pinter Special sono delle altre ottime ciaspole 100% made in Italy, che coniugano la qualità del bel paese a un prodotto particolarmente interessante. A rendere ancor più intriganti tali racchette da neve sono diversi fattori, ma i più importanti sono sicuramente le dimensioni che, nonostante siano particolarmente ridotte, garantiscono un ottimo galleggiamento. Da non sottovalutare anche l’innovativo sistema per bloccare o sbloccare l’attacco collegato all’alzatacco in grado di rivelarsi decisamente comodo in ben più di un’occasione. Le Ferrino Pinter Special sono infine ottime anche per percorrere tratti inclinati.

Come scegliere le migliori ciaspole

A meno che non si sia dei grandissimi esperti della montagna e delle scampagnate invernali, scegliere le corrette ciaspole non è per nulla un’impresa semplice. Le variabili da tenere in considerazione sono molte e non esiste una ciaspola adatta a tutti e per ogni evenienza. Esistono infatti diverse tipologie di racchette da neve e la scelta delle proprie deve essere guidata da numerosi fattori, come il peso corporeo, l’altezza, la tipologia di utilizzo che si intende fare e molto altro ancora. Proprio per assistervi e aiutarvi nella scelta della ciaspola perfetta abbiamo elencato di seguito numerose indicazioni e consigli che vi guideranno nella vostra decisione.

Modelli di ciaspola

Il primo aspetto da tenere in considerazione nella scelta della propria ciaspola è ovviamente quella relativa alla sua tipologia e modello. Non esiste infatti una unica forma e filosofia alla base delle racchette da neve, ma differenti visioni che permettono di andare a coprire un numero elevato di diverse tipologie di utilizzo. Vediamo quindi insieme quali sono le macrocategorie di ciaspola:

Fagioli : così conosciute per la loro forma, che ricorda appunto quella di un fagiolo. Si tratta della tipologia di ciaspola più comune, nonché di quella più leggera ed economica. Con una struttura in alluminio o legno e solitamente delle cordine per fissare la scarpa, tale tipo di racchette da neve è pensato soprattutto per le camminate meno impegnative e più pianeggianti. Se prevedete di non imbarcarvi in complesse escursioni, insomma, potrebbe trattarsi proprio della tipologia di ciaspola che fa per voi.

: così conosciute per la loro forma, che ricorda appunto quella di un fagiolo. Si tratta della tipologia di ciaspola più comune, nonché di quella più leggera ed economica. Con una struttura in alluminio o legno e solitamente delle cordine per fissare la scarpa, tale tipo di racchette da neve è pensato soprattutto per le camminate meno impegnative e più pianeggianti. Se prevedete di non imbarcarvi in complesse escursioni, insomma, potrebbe trattarsi proprio della tipologia di ciaspola che fa per voi. Canadesi : si tratta di una tipologia di ciaspole dalle dimensioni decisamente più generose dei fagioli, con tanto di una sorta di coda. Pensate soprattutto in caso di neve profonda, sono da evitare nel caso ci si imbatta in zone impervie o dove la neve è particolarmente compatta.

: si tratta di una tipologia di ciaspole dalle dimensioni decisamente più generose dei fagioli, con tanto di una sorta di coda. Pensate soprattutto in caso di neve profonda, sono da evitare nel caso ci si imbatta in zone impervie o dove la neve è particolarmente compatta. Moderne: concludono questa carrellata tra le varie tipologie di ciaspole le cosiddette moderne, ossia una versione che prende quanto di buono visto dalle due precedenti categorie posizionandosi a un livello ancora superiore. Solitamente costruite in alluminio o plastica sono inoltre dotate di attacchi semiautomatici o automatici, rendendosi perfette per praticamente ogni escursione. Il prezzo, ovviamente, rispecchia tutte queste qualità ed è più elevato rispetto alle controparti.

Dimensioni e galleggiamento

Le ciaspole, si sa, sono fatte per poter passare qualche pomeriggio camminando nella neve e per portare a termine qualche bella escursione immersi in un paesaggio innevato. Fondamentale è quindi che siano in grado di reggere il peso di colui che le sta utilizzando e non farlo sprofondare nella neve. La caratteristica che adempie a tale scopo prende il nome di galleggiamento ed è strettamente legata a quelle che sono le dimensioni delle ciaspole. In linea di massima, infatti, più una ciaspola ha delle dimensioni generose più il suo galleggiamento sarà maggiore. Le dimensioni delle ciaspole sono solitamente indicate in pollici, con un pollice che ricordiamo essere pari a 2,54 cm. Per fare un esempio pratico una ciaspola da 25 pollici ha delle dimensioni pari a poco meno di 64 cm.

Oltre alle dimensioni è poi ovviamente importante considerare per il galleggiamento anche quello che è il peso che le ciaspole dovranno trasportare. Oltre al peso dell’uomo è da tenere in considerazione anche quello dei vari vestiti, che in inverno non sono certo leggeri, e di un eventuale zaino e del relativo contenuto. Non esiste purtroppo una regola aurea che metta in relazione peso e dimensioni delle ciaspole per un buon galleggiamento, ma basta tenere in considerazione come metro indicativo come una ciaspola da 25 pollici sia perfetta per un peso di anche oltre 100 kg.

Ramponi e alzatacco

Due caratteristiche da tenere in grande considerazione durante la scelta delle proprie ciaspole sono sicuramente la presenza di ramponi e alzatacco. Si tratta infatti di qualcosa di fondamentale all’interno di un prodotto di tale tipo, in grado di aumentarne a dismisura la sicurezza per quanto riguarda i ramponi, e ridurre di molto l’affaticamento grazie a un buon alzatacco. Insomma, controllate che le vostre ciaspole abbiano entrambi e siano di buona qualità.

I ramponi, in particolare, aumentano come accennato poco fa di molto la sicurezza delle ciaspole dato che sono in grado di garantire una migliore presa sulla neve e di evitare brutte scivolate laterali o all’indietro. Esistono tre tipologie di ramponi all’interno di una ciaspola: quelli sulla punta, pensati per evitare le scivolate all’indietro in salita, quelli inferiori, che aumentano la stabilità complessiva durante la camminata e, infine, quelli laterali, pensati per assicurare una maggior presa nei passaggi inclinati. Per rendere le ciaspole ancor più sicure è inoltre ovviamente consigliato accompagnarle a dei bastoncini per le mani, che non devono essere mai dimenticati.

L’alzatacco è invece un qualcosa che consente di ridurre sensibilmente l’affaticamento dei muscoli delle gambe, polpacci in primis, durante i tratti in salita. Tale caratteristica consente infatti di mantenere il piede in una posizione maggiormente orizzontale nei percorsi impervi, rendendo più agevole la camminata. Come facilmente immaginabile si tratta quindi di un qualcosa da utilizzare in salita e da rimuovere quando si è su qualche tratto più pianeggiante o in discesa, dato che renderebbe solamente più pericolosa la camminata.

Attacchi

Le ciaspole sono solitamente in grado di adattarsi a differenti taglie di piede, risultando perfette per persone con diversi numeri di scarpe. Per tale motivo e non solo le racchette da neve sono dotate di attacchi per le scarpe, che consentono appunto di utilizzarle in tutta sicurezza. Non tutti gli attacchi sono però uguali e ne esistono infatti diverse tipologie. Scegliere quello più consono alle proprie esigenze risulta quindi fondamentale per avere un’esperienza ancor migliore con le proprie ciaspole.

Il consiglio, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle ciaspole, è quello di scegliere un sistema con attacchi a regolazione rapida, in modo tale da rendere più veloce e semplice la calzata. I più esperti potranno invece propendere per dei sistemi con attacco automatico, in quanto sicuramente più precisi ma anche più complessi da regolare e necessitanti di calzature adatte. Il consiglio generale è in ogni caso quello di regolare ancora a casa le proprie ciaspole, in modo da ridurre di molto il tempo di set-up all’inizio della propria escursione o passeggiata sulla neve.