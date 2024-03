Jurassic World Collection Special Edition: 6 film con Raptor al -13%

Per gli affezionati della saga di Jurassic Park, c'è un'opportunità imperdibile su Amazon: la Jurassic World Collection Special Edition in 4K Ultra HD + Blu-Ray è ora disponibile a soli 111,63€ anziché 128,23€, garantendo un risparmio del 13%. Questa esclusiva edizione raccoglie tutti e 6 i film della celebre serie, confezionati in eleganti box in metallo.

Jurassic World Collection Special Edition (4K Ultra HD + Blu-Ray), chi dovrebbe acquistarla?

Questa raccolta speciale celebra il 40° anniversario di Jurassic Park, portando a casa tutti i personaggi iconici e le scene indimenticabili della saga, insieme alla sempre avvincente lotta per la sopravvivenza in un parco tematico pieno di dinosauri. Un must have assoluto per i fan e i collezionisti, questa edizione offre un'esperienza visiva e sonora senza pari, grazie alla tecnologia 4K Ultra HD che garantisce dettagli incredibilmente nitidi e colori vibranti.

Ma le sorprese non finiscono qui: questa collezione include anche una fantastica action figure di un raptor, che aggiunge ulteriore valore a un acquisto già di per sé eccezionale. Con un prezzo così conveniente rispetto al valore originale, questa è un'offerta che gli appassionati di Jurassic Park non possono lasciarsi sfuggire.

La Jurassic World Collection Special Edition in 4K Ultra HD + Blu-Ray è un vero gioiello per i fan della saga, offrendo un'esperienza cinematografica completa e una meravigliosa aggiunta alla collezione di ogni appassionato di dinosauri. Approfittate di questa offerta su Amazon prima che sia troppo tardi!

Vedi offerta su Amazon