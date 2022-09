Vi segnaliamo che su Amazon è attualmente disponibile una promozione davvero ottima, dedicata agli spazzolini elettrici, e che vi permetterà di acquistare non uno, ma ben due spazzolini al poco meno del prezzo di uno solo!

Il bello è che non parliamo di prodotti di qualità scadente ma, come da titolo, addirittura di prodotti a marchio Oral-B, ampiamente considerati tra i migliori del mercato, ed oggi venduti in coppia, grazie ad un bundle, al prezzo di appena 49,99€, contro i 76,77€ del prezzo originale!

Per la precisione stiamo parlando dello spazzolino Oral-B 3-3900N, venduto qui sia nella colorazione rossa che rosa in quello che, evidentemente, è un bundle pensato per le coppie, che permetterà così di acquistare due ottimi prodotti per la cura dei denti, in una classica formula “2 al prezzo di 1″.

Non sottovalutateli però, perché pur essendo venduti ad un prezzo molto abbordabile, questi due spazzolini elettrici Oral-B 3-3900N sono più che n grado di garantire una pulizia perfetta per i vostri denti, grazie anzitutto alla loro testina rotante, progettata per ripulire ogni dente da cima a fondo, grazie a rotazioni rapidissime e continue, con cui non solo sbiancare i denti, ma rimuovere efficacemente placca e qualsiasi rimasuglio.

Al netto di questo, parliamo comunque di una coppia di spazzolini delicati sulle gengive, così che anche al netto di una pulizia decisa dei denti, si evitino spiacevoli arrossamenti o abrasioni, oltre che i fastidiosi sanguinamenti gengivali dovuti, spesso, ad spazzolamento troppo forte.

Compatibili con quasi tutte le testine Oral-B presenti sul mercato, questi spazzolini elettrici Oral-B Pro 3 3900N sono equipaggiati con efficienti batterie agli ioni di litio e, anche al netto di una pulizia quotidiana, garantiscono una carica sufficiente per oltre 2 settimane di pulizia dentale anche se, al netto di ciò, la loro base di ricarica è così piccola e compatta, da poter essere serenamente tenuta a portata di mano sul lavandino, senza ingombro e senza il rischio di problemi elettrici, essendo essa perfettamente isolata dall’acqua.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo bundle prima che il suo prezzo torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!