Cyber days da Monclick, sconti fino al 50%!

Come avete potuto notare, il mese di dicembre è iniziato con una calma tale da permetterci di prendere fiato dopo le incredibili giornate che hanno visto protagonista il Black Friday e Cyber Monday, ma per alcuni portali, come Monclick, non è ancora arrivato il momento di fermarsi, tant’è che fino al 3 dicembre, avrete la possibilità di approfittare ancora di offerte davvero degne di nota, disponibili su di un catalogo di prodotti davvero molto vasto, tra cui elettrodomestici di ogni tipo, televisori e smartphone.

Ed il bello è che si tratta di offerte ottime, come è il caso della soundbar Samsung HW-Q60T, un modello di ultima generazione stiloso ed elegante, equipaggiato con un potente subwoofer e più che in grado di dare una marcia in più al vostro angolo dedicato all’home cinema, grazie al suo suono avvolgente, chiaro e dettagliato. Proposta a 249,90€ invece di 449,90€, si tratta di un modello di primissimo piano del mercato, capace anche di competere con prodotti presenti sul mercato ben più dispendiosi.

Del resto, quando si tratta di scegliere una soundbar, spesso si inciampa nell’errore di affidarsi solamente alle specifiche tecniche, le quali non sempre corrispondono con la realtà dei fatti, soprattutto in un mercato complesso come quello dell’audio, dove occorre necessariamente provare in prima persona il prodotto per giudicare le sue qualità. A tal proposito, la Samsung HW-Q60T è uno di quei (pochi) modelli che riesce effettivamente a fare la differenza, riuscendo a dare una marcia in più anche all’audio del più scadente dei televisori, anche qualora abbiate una buona smart TV. Gli altoparlanti integrati nei televisori, infatti, sono troppo piccoli per garantire prestazioni ottimali e coloro che cercano un suono coinvolgente sicuramente non rimarranno delusi con la soluzione di Samsung che, tra le tante caratteristiche, vanta anche la possibilità di sincronizzare l’audio con il vostro televisore (qualora quest’ultimo lo permetta) e ottenere così un effetto che si avvicina molto al tanto richiesto surround.

Comoda e facile da installare, la Samsung HW-Q60T è perfetta anche per i videogiocatori, i quali potranno finalmente godere appieno degli effetti ambientali, delle soundtrack e di tutti quei particolari che altrimenti non sarebbero stati avvertiti attraverso l’uso di piccoli altoparlanti da poche decine di euro. Insomma, si tratta di una soluzione sfruttabile a 360° e l’assenza di fili permette un posizionamento adeguato. Al prezzo proposto da Monclick è sicuramente un’offerta da non lasciarsi sfuggire, così come tutte le altre, le quali però ve li lasciamo scoprire attraverso la nostra lista in calce o direttamente sulla pagina ufficiale in modo da perdervi neanche un articolo. Prima di lasciarvi allo shopping, ci preme ancora una volta invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

