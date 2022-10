Se vi capita spesso di voler navigare nel web in forma anonima, vorrete senza dubbio affidarvi a una delle migliori VPN, facendolo magari a prezzi ragionevoli. Ed è proprio quello che potete fare oggi, con Cyberghost che quasi regala la sua ottima VPN, proponendo il piano triennale a soli 2,19€ al mese. Aggiungendo 1 euro all’abbonamento, otterrete anche l’antivirus e il software Security Updater, che rivelerà quali app del vostro dispositivo necessitano di aggiornamento, per una sicurezza praticamente completa.

A quanto ammonta il risparmio? Vi basti pensare che il piano mensile costa normalmente 11,99€, mentre servono 4,50€ al mese per aggiungere l’antivirus e il software Security Updater. Gli ultimi due non sono obbligatori ma, considerato lo sconto, non è una cattiva idea includerli nel vostro acquisto, anche perché occasioni del genere non si presentano tutti i giorni.

Con Cyberghost VPN, tutte le vostre informazioni digitali saranno al sicuro e godranno dei 15 anni di esperienza maturati nel settore sicurezza, quindi l’azienda sa come riconoscere le minacce e tenervi alla larga dai malintenzionati. Questo vale non solo mentre ci si collega a una rete Wi-Fi pubblica sprovvista di password, ma anche alla propria linea di casa. In entrambi i casi, sarete protetti da alcuni degli standard di crittografia migliori del settore, senza che voi dobbiate muovere un dito.

Sicurezza non è l’unico sinonimo di Cyberghost VPN, poiché parliamo anche di una VPN veloce, fattore da non sottovalutare se si vuole evitare che la propria connessione perda prestazioni. Ciò non accadrà con questa soluzione, dal momento che fa affidamento solo a server all’avanguardia, con tempi di risposta fulminei a prescindere da quale sceglierete. A tal riguardo, avrete la possibilità di ottimizzare il collegamento con il server, scegliendone uno tra quelli consigliati per lo streaming, per il massimo anonimato e per il download. Tutto questo potrete farlo non solo dal PC, ma anche da smartphone e tablet, visto che l’abbonamento include anche l’applicazione per Android e iOS, con la possibilità di connettere fino a 7 dispositivi contemporaneamente.

Insomma, se vi serve l’anonimato sul web e volete ottenerlo a prezzi ragionevoli, non dovreste assolutamente perdervi questa promozione, motivo per cui vi consigliamo di visitare subito la pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

