Dai una svolta alla tua attività: ottieni SumUp a METÀ PREZZO grazie al Black Friday!

Se siete alla ricerca di una soluzione moderna ed economica per accettare pagamenti con carta nella vostra attività, questa offerta potrebbe rappresentare la svolta che stavate aspettando. Il POS SumUp è ora disponibile a partire da soli 19€, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino, permettendovi di modernizzare il vostro business con un investimento minimo.

Terminale POS SumUp, chi dovrebbe acquistarlo?

Il terminale di pagamento SumUp rappresenta la soluzione ideale per professionisti, piccoli commercianti e liberi professionisti che necessitano di uno strumento affidabile per accettare pagamenti elettronici. La sua natura portatile e la connessione Bluetooth lo rendono perfetto per chi lavora in mobilità o gestisce un'attività che richiede flessibilità nei pagamenti.

L'ecosistema SumUp si distingue per caratteristiche tecniche all'avanguardia. Il dispositivo supporta tutti i principali circuiti di pagamento, inclusi Visa, Mastercard, American Express e i wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. La commissione a partire da 0,95% per transazione, senza canoni mensili o vincoli contrattuali, garantisce la massima trasparenza nei costi.

Disponibile a partire da soli 19€ + IVA, il POS SumUp rappresenta un investimento strategico per modernizzare qualsiasi attività commerciale. La combinazione di hardware affidabile, commissioni trasparenti e servizi integrati rende questa soluzione particolarmente vantaggiosa, specialmente considerando l'attuale sconto del 50% sul prezzo di listino!

