Dalla casa al tempo libero: tornano gli sconti folli di Geekbuiyng!

Quest’oggi vi abbiamo proposto un numero già di per sé copioso di offerte, ma le occasioni di risparmio non sono certamente terminate. Infatti, vi segnaliamo una nuova ed interessante iniziativa di Geekbuiyng, che permette a tutti gli interessati di acquistare molteplici articoli a prezzi decisamente vantaggiosi come scope elettriche, robot aspirapolvere e tapis roulant, il tutto con sconti fino al 50%!

Questa promozione coinvolge un numero di prodotti impressionante, ma tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata alla scopa elettrica Proscenic P11, una soluzione che può adattarsi a qualsiasi abitazione, grazie a prestazioni di alto livello. Originariamente venduta a 313,23€, quest’oggi è disponibile a “soli” 186,24€, a seguito di uno sconto del 41% sul prezzo consigliato dal produttore cinese.

Proscenic P11 è una scopa che, grazie al suo potente motore brushless elettrico, può raggiungere una velocità ciclonica di 130.000 giri al minuto, per una potenza aspirante fino a 25.000 Pa, sufficiente ad aspirare tutte le particelle di grandi dimensioni. Con il suo sistema di filtraggio a 4 stadi, assicura inoltre di non disperdere nell’aria la polvere e la sporcizia.

Rispetto ad un qualsiasi altro prodotto presente sul mercato, la scopa elettrica P11 di Proscenic possiede anche un serbatoio dell’acqua rimovibile, e dunque può lavare i pavimenti in modo semplice e, soprattutto, veloce. Inoltre, grazie ad una batteria agli ioni di litio a 8 celle garantisce un’autonomia fino a 50 minuti, a patto però di selezionare la modalità economica. All’interno della confezione è presente anche un comodo supporto da parete con funzione di ricarica, dunque potrete riporlo senza alcun problema.

Ciò detto, come specificato in apertura, questo articolo per la casa non è l’unico attualmente in offerta su Geekbuiyng, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina per poter scoprire tutte le proposte del portale, e scegliere quello che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Infine, prima però di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete aggiornati giorno dopo giorno sulle ultime offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!