Days of Play: giochi PS4 e PS5 a metà prezzo su Monclick

Mentre su Amazon impazzano le offerte giornaliere in vista del Prime Day fissato per i prossimi 21 e 22 giugno, vi segnaliamo una nuova iniziativa di Monclick che coinvolge alcune delle migliori produzioni videoludiche, create per PlayStation 4 e/o PlayStation 5. La promozione è valida fino al prossimo 9 giugno, quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità!

La lista dei prodotti in promozione non è enorme, tuttavia vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata a The Last of Us Parte II, che attualmente è disponibile alla cifra di 29,99€ anziché 74,99€, a seguito di un’incredibile sconto del 60%, che ha decurtato il prezzo consigliato di ben 34,99€!

The Last of Us 2 rappresenta senza ombra di dubbio una delle esperienze più appassionanti della vecchia generazione di console, come lo avevamo definito nella recensione, curata dal team di GameDivision. Questo videogioco, sviluppato per PS4 e ora compatibile per PS5 con l’aggiornamento next-gen da poco diffuso, consente a tutti gli appassionati di ritornare nei panni di Ellie, dopo lo spettacolare primo capitolo uscito per PS3.

Rimanere dunque indifferenti dinanzi a un’offerta del genere è particolarmente difficile, se consideriamo la potenza narrativa di questo videogioco (il punto di forza del titolo sviluppato da Naughty Dog) e il suo gameplay moderno! Insomma, si tratta dunque di un’occasione da acciuffare al volo, come nel caso delle scontistiche dedicate a Demons Souls per PS5 a 69,99€ invece di 80,99€ oppure Death Stranding a 19,99€ al posto di 74,99€.

Ciò detto, senza indugiare oltre, vi proponiamo di seguito una nostra selezione dei migliori videogiochi, tuttavia vi consigliamo di consultare la pagina della promozione, cosicché possiate ricercare quello che si addice ai vostri gusti videoludici. Non dimenticate, infine, di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

