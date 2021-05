The Last of Us 2 raggiunge i 60 FPS su PS5

Da quando PlayStation 5 è finalmente arrivata sul mercato, molti appassionati delle esclusive Sony si sono subito domandati se mai vedremo patch next-gen per i titoli usciti su PlayStation 4. La risposta ovviamente è stata positiva, con Sony che man mano nel tempo ha rilasciato varie patch next-gen per far girare ancora meglio alcune delle proprie passate esclusive su PS5. Tra questi giochi mancava The Last of Us 2, ma finalmente Sony ha ben pensato di aggiornare anche il più recente titolo targato Naughty Dog.

L’annuncio dell’arrivo di una performance patch per The Last of Us 2 è arrivato qualche istante fa direttamente da Sony, la quale ha pubblicato un aggiornamento ricco di dettagli sul proprio blog ufficiale. Il sequel di The Last of Us è stato uno dei giochi più apprezzati da pubblico e critica del 2020, nonché uno dei videogiochi che ha ricevuto più premiazioni nella storia del medium. Parliamo quindi di un gioco che ha segnato profondamente la scorsa generazione.

La patch next-gen di The Last of Us 2 è disponibile gratuitamente a partire da oggi, e una volta installata su PS5 andrà ad aggiungere uno switch nelle opzioni che consente di scegliere tra una modalità framerate di 30 FPS o 60 FPS. Il tutto va a migliorare ulteriormente il titolo Naughty Dog, dopo che grazie alla retrocompatibilità di PS5 con i giochi PS4, il titolo aveva già ricevuto una risoluzione migliorata e tempi di caricamento più rapidi.

Play The Last of Us Part II on PS5, now targeting 60fps after today's performance patch for the PS4 version: https://t.co/bMC66IxV5k pic.twitter.com/3RibxONMBr — PlayStation (@PlayStation) May 19, 2021

In conclusione del post dedicato sul blog ufficiale di PlayStation, Sony ci ha fatto sapere che il team ha approfondito ancora di più l’hardware messo a disposizione da PS5 e si dice particolarmente entusiasta di quello che ci riserverà il futuro della console. Per Naughty Dog questa patch è solamente il primo passo del proprio lavoro su PlayStation 5.