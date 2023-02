Le smart band sono un dispositivo davvero molto utile nella quotidianità, a partire dalla lettura rapida di messaggi e notifiche fino al supporto per l’attività fisica di ogni giorno. Tra le proposte da non farsi scappare, c’è indubbiamente l’Honor Band 5, un articolo entry level di ottima qualità che è doppiamente scontato grazie a un coupon! Per poco, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 20,80€ invece di 39,99€.

Sulla pagina Amazon, il modello in questione è già in ribasso del 15% ma, per ottenere un ulteriore 18%, vi basterà semplicemente spuntare l’apposito box, presente sotto il prezzo della smart band. Vista la validità del prodotto e la promozione in corso, vi consigliamo di non farli scappare assolutamente l’occasione!

Ma vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche messe a disposizione da questa smart band. In primis, l’Honor Band 5 gode di uno schermo da 0,95″, dotato di un robusto display touchscreen a colori in vetro 2,5D, robusto e resistente ai graffi quindi l’ideale da indossare letteralmente tutti i giorni.

Le funzioni che potrete sfruttare sono davvero moltissime, a partire dal monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca e del sonno, oltre che della qualità respiratoria. Il dispositivo, si occupa di identificare con precisione se i principali problemi di sonno e vi propone oltre 200 suggerimenti personalizzati per aiutarvi a migliorare i vostri momenti di riposo!

L’activity tracker, invece, misura in modo intelligente la SpO2, monitora i livelli di ossigeno nel sangue e controlla i cambiamenti nel vostro corpo. Come vi abbiamo anticipato nell’introduzione, si tratta di una smart band ideale per supportarvi anche durante l’allenamento e in più, avendo un design resistente all’acqua fino a 50M, si dimostra perfetto anche per il nuoto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di spuntare il box del coupon nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!