Il 12 gennaio alle 20:45, il Napoli affronterà il Verona in una sfida che promette emozioni e spettacolo. L'incontro, valido per la Serie A, sarà trasmesso esclusivamente su DAZN, il servizio di streaming che offre la visione di tutte le partite della massima serie calcistica italiana. Se vi trovate all'estero e non volete perdere questo match cruciale, potrete comunque seguire la partita utilizzando una delle migliori VPN per aggirare le restrizioni geografiche e connettervi al servizio di streaming come se foste in Italia. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di assistere in diretta alla sfida tra due squadre con obiettivi diversi.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Napoli - Verona in TV e streaming

La partita Napoli - Verona è prevista per le 20:45 del 12 gennaio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

Il Napoli arriva a questa partita da una forma eccellente, con 4 vittorie e 1 sola sconfitta nelle ultime 5 gare. La squadra di Spalletti è attualmente in vetta alla classifica di Serie A, a dimostrazione della forza e della solidità mostrata in questa stagione. La sconfitta, avvenuta contro una delle rivali dirette, non ha intaccato la posizione della squadra, che continua a dominare la competizione. Il Napoli, con un attacco prolifico e una difesa solida, vuole mantenere il primato e non può permettersi passi falsi contro il Verona.

Il Verona, attualmente 15° in classifica, si presenta alla sfida con il Napoli con una forma altalenante nelle ultime 5 partite, con 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. La squadra di Zaffaroni ha faticato a trovare continuità, ma è riuscita a raccogliere punti importanti contro squadre di media classifica. Nonostante i recenti risultati incostanti, il Verona sarà determinato a lottare contro il Napoli, cercando di ottenere un risultato positivo che potrebbe aiutarlo a risalire la graduatoria.

Probabili formazioni Napoli - Verona

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.

Come vedere Napoli - Verona dall'estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire la partita Napoli Verona, la soluzione migliore è utilizzare una VPN di qualità. Servizi come ExpressVPN, NordVPN o CyberGhost vi permetteranno di connettervi a un server italiano, aggirando le restrizioni geografiche di DAZN. In questo modo, potrete guardare la partita come se foste in Italia, senza preoccupazioni. Non dimenticate che l’utilizzo di una VPN sicura non solo vi garantirà l'accesso alla partita, ma anche una navigazione privata e protetta.