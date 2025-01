Il grande derby piemontese tra Torino e Juventus si prepara a infiammare il cuore della Serie A l'11 gennaio alle 18:00. Il match, che promette emozioni e intensità, sarà visibile in streaming su DAZN per tutti gli appassionati di calcio. Se vi trovate all’estero e volete seguire l’incontro, non preoccupatevi: grazie alle migliori VPN, sarà possibile guardare il match ovunque voi siate, aggirando eventuali restrizioni geografiche. Prepariamoci quindi a seguire una delle sfide più sentite del campionato, con un occhio alla classifica e l’altro al gioco sul campo.

Dove vedere Torino - Juventus in TV e streaming

La partita Torino - Juventus è prevista per le 18:00 dell'11 gennaio e sarà trasmessa in diretta unicamente su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

Il Torino, attualmente 11° in classifica, si presenta a questo incontro con un andamento piuttosto altalenante nelle ultime cinque partite. La squadra granata ha ottenuto 3 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta, dimostrando però solidità difensiva e qualche sprazzo di qualità in attacco. Nonostante la difficoltà a trovare una continuità di risultati, il Torino ha sempre dato filo da torcere ai suoi avversari e cercherà di fare altrettanto contro la Juventus.

La Juventus, al contrario, si trova al 5° posto in classifica, con un rendimento in linea con le aspettative ma senza troppi slanci. Nelle ultime cinque partite, la Vecchia Signora ha ottenuto 4 pareggi e 1 vittoria, faticando a imporsi e a concretizzare le sue occasioni. Il pareggio contro squadre di medio-bassa classifica ha lasciato qualche rimpianto, ma la squadra di Allegri è consapevole della necessità di vincere questo derby per mantenere vive le speranze di un piazzamento nelle prime posizioni.

Probabili formazioni Torino - Juventus

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Masina; Lazaro, Ilic, Linetty, Vlasic, Sosa; Karamoh, Adams. All. Vanoli.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Motta.

Come vedere Torino - Juventus dall'estero

Se vi trovate all’estero e non volete perdervi il derby Torino - Juventus, l’opzione migliore è utilizzare una VPN. Servizi come Express VPN, NordVPN o CyberGhost vi permetteranno di connettervi a un server italiano, bypassando le limitazioni geografiche di DAZN. In questo modo, potrete accedere alla diretta streaming come se foste in Italia, garantendovi la stessa esperienza. Ricordate di scegliere una VPN con server veloci e stabili per evitare lag o buffering durante l’incontro. Ecco quelle che consigliamo maggiormente: