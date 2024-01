Dragon Ball Super BOX CROLLA a 25€! Occasione IMPERDIBILE (-28%)

Chi di noi non si è mai appassionato all'eterna saga di Dragon Ball, che ha accompagnato molti di noi in pomeriggi spensierati, oggi ricordati con nostalgia? Il cofanetto numero 7 del Dragon Ball Super Box è proprio rivolto a noi, offrendo a un prezzo davvero conveniente due Blu-Ray, una card esclusiva dedicata alla saga di Akira Toriyama e un booklet ricco di curiosità. Il costo è di soli 25,22€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo abituale!

Dragon Ball Super Box 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Se state cercando un modo per godervi Dragon Ball Super con grande comodità e rivivere le avventure dei vostri protagonisti preferiti, questo box è assolutamente ciò che fa per voi. All'interno troverete gli episodi dal 79 al 91 su due Blu-Ray, permettendovi di immergervi nelle avventure di Goku e compagni in alta definizione. Gli eventi si collocano immediatamente dopo la conclusione di Dragon Ball Z, ma prima del film Dragon Ball Super: Broly, rendendo questo box un anello di congiunzione importante nella narrativa della saga di Toriyama.

All'interno del cofanetto troverete anche alcuni bonus che faranno sicuramente felici gli appassionati: una card celebrativa speciale e un booklet con una guida agli episodi, inclusa una galleria di illustrazioni a tema Dragon Ball Super.

Questo cofanetto si presenta quindi come un'ottima idea sia per chi desidera regalarsi qualcosa di speciale, sia come regalo per gli amanti di Dragon Ball. Considerando il prezzo ridotto, che vi consente di portarlo a casa risparmiando il 28%, non c'è stata mai un'occasione migliore per completare la vostra collezione di Blu-Ray.

