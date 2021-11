Dyson V7 Motorhead Origin ad un prezzo imperdibile su eBay!

La nostra programmazione delle migliori offerte hi-tech prosegue, ed in questo nuovo articolo vogliamo parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa, appartenente a “Gli Imperdibili” di eBay. Infatti, gli interessati possono ora acquistare diversi articoli a prezzi vantaggiosi, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Come da tradizione per il portale, il numero di prodotti promozionati è piuttosto elevato ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di acquistare la scopa elettrica Dyson V7 Motorhead Origin. Originariamente venduta a 299,00€, ora è acquistabile a “soli” 229,00€, a seguito di uno sconto del 23% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 70,00€. Sfruttando il codice “NOV21EDAYS” otterrete sconto del 10% che abbassa ulteriormente l’ammontare da pagare a 206,10€!

Sebbene non sia uno degli ultimi arrivati in casa Dyson, possiamo comunque affermare che si tratta di una delle migliori soluzioni attualmente in circolazione ed ora rappresenta, senza alcun dubbio, un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. È stato progettato, infatti, per un’aspirazione potente su tappeti e pavimenti, grazie ad un potente motore elettrico abbinato alla tecnologia ciclonica.

La Dyson V7 Motorhead Origin garantisce, dunque, una potenza di aspirazione senza cali di prestazione, ed offre fino a 30 minuti di autonomia, in qualsiasi circostanza, grazie ad una capiente batteria agli ioni di litio. Non mancano due accessori in uno, per intercambiarli in base alla superficie: la prima permette di aspirare il pavimento, mentre la seconda su superfici alte, come scale oppure scaffali.

Insomma, un prodotto già di per sé consigliato e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria. Chiaramente, questa scopa elettrica non rappresenta l’unica offerta di eBay, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, in modo tale da visionare tutte le proposte.

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata, al seguente indirizzo. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!