eBay: scopri il nuovo coupon sconto, più spendi e più risparmi!

eBay è noto per proporre periodicamente dei coupon, i quali permettono di risparmiare su migliaia di prodotti in ogni categoria del marketplace. Ebbene, grazie alla nuova promozione, valida fino al 25 febbraio, potrete utilizzare il codice sconto PSPRFEB24 per ottenere un risparmio che aumenta in base all'importo del vostro carrello!

Vedi offerta su eBay

Codice sconto eBay febbraio, perché approfittarne?

Questa offerta, infatti, vi darà diritto a uno sconto sull'importo totale del carrello contenente uno o più articoli idonei e inclusi nella promozione. In particolare:

Spesa di acquisto da 50€ a 149€: buono sconto di 5€

Spesa di acquisto da 150€ a 299€: buono sconto di 10€

Spesa di acquisto da 300€ a 499€: buono sconto di 15€

Spesa di acquisto da 500€ a 799€: buono sconto di 25€

Spesa di acquisto da 800€ a 1500€+: buono sconto di 40€

Per riscattare il buono sarà sufficiente inserire uno o più prodotti idonei nel carrello, inserendo il codice PSPRFEB24 nel campo dedicato prima di effettuare il pagamento. Gli articoli idonei con la promozione sono veramente tantissimi e includono tutte le categorie del marketplace, tra cui smartphone e smartwatch, smart TV, videogiochi e console e informatica. Non vi resta, dunque, che spulciare il catalogo per trovare ciò che fa al caso vostro!

