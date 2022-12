Se siete alla ricerca di una VPN completa, ossia con un password manager e con una protezione anti-malware integrata, vi informiamo che il tipico periodo di fine anno risulta vantaggioso anche per i servizi in abbonamento, come appunto le VPN, software di cui molti ormai non possono più farne a meno. NordVPN, infatti, ripropone l’offerta rilasciata nel corso del Black Friday che, per chi se la fosse persa, consiste in un risparmio fino al 68% su uno dei piani sottoscrivibili.

Lo sconto massimo riguarda la versione “Completa” di NordVPN, nonché quella biennale, contraddistinta da un taglio di prezzo del 68%, che si traduce in una spesa di 5,29€ al mese invece di 14,29€. Se calcoliamo la cifra per 24 mesi, aggiungendo i 3 mesi gratis inclusi nell’offerta, il risparmio totale ammonta a oltre 300 euro. Anche le versioni Standard e Plus godono di una buona offerta, nonché quelle dedicate al piano annuale, ma sarebbe un peccato rinunciare allo sconto del 68%, soprattutto se eravate interessati a un password manager che, ribadiamo, è incluso nella versione “Completa” di NordVPN.

Scegliere la versione più completa di NordVPN significa ricevere anche 1TB di spazio di archiviazione cloud, crittografato con le più moderne tecnologie di sicurezza, al fine tenere al sicuro i vostri dati e file, oltre a sincronizzarli con i vari dispositivi. NordVPN, infatti, la si può utilizzare non solo su PC con Windows e MacOS, ma anche su dispositivi mobile basati su Android e iOS, oltre che su Android TV e sulle popolari Fire TV Stick. La compatibilità, dunque, è garantita con qualsiasi dispositivo, così come l’affidabilità.

Che dire invece della velocità di connessione? Parliamo di una delle migliori VPN in circolazione, con un’ampia rete di server sparsi nel mondo, adatta quindi per le piattaforme di streaming e, perché no, anche per giocare, dato che una buona VPN potrebbe migliorare la vostra connessione, riducendo il ping o aumentando la velocità in download e upload. Inoltre, potreste provare titoli non ancora disponibili sul nostro territorio, beneficiando sempre di una buona protezione contro eventuali violazioni e attacchi.

Se a questo aggiungiamo che la protezione e lo sblocco dei contenuti può espandersi fino a 6 dispositivi con un solo account, capite bene che si tratta di un servizio a cui è difficile dire di no, a maggior ragione a seguito di uno sconto di tale portata.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, poiché non è detto che si ripresenti in futuro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!