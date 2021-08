Elettrodomestici Samsung scontati di oltre 400€ su Amazon

Dopo aver dato un’occhiata alle offerte del giorno, proseguiamo passando nuovamente per il portale di Amazon, che propone una serie di offerte sugli elettrodomestici Samsung. Sebbene il numero di prodotti sia piuttosto esiguo, bisogna tener conto che godono di una scontistica non indifferente, motivo per cui vi invitiamo caldamente a prendere visione del catalogo, soprattutto se siete alla ricerca di una soluzione efficace per la cura dei vostri capi d’abbigliamento che vi permetta di ridurre significativamente i costi e i consumi.

Come detto poc’anzi, i prodotti disponibili non sono tantissimi, tuttavia vogliamo porre alla vostra attenzione l’ottima lavasciuga Samsung WD90T954DSH/S3, disponibile ora al prezzo di 749,00€ anziché di 999,00€, a seguito di uno sconto del 25% che vi permetterà di risparmiare ben 250,00€.

La lavasciuga Samsung WD90T954DSH/S3 è in grado di combinare in un solo passaggio le operazioni di lavaggio e di asciugatura, inoltre, grazie alla sua intelligenza artificiale, è anche capace di connettersi direttamente allo smartphone, aggiornandovi in tempo reale sulle varie fasi di avanzamento dei programmi. La sua tecnologia AI Control vi permetterà di ottenere un bucato impeccabile con grande facilità, memorizzando le vostre abitudini, e suggerendovi dall’apposito display quali programmi selezionare in base alle opzioni che usate più frequentemente. L’ingegnoso sistema QuickDrive di questa meravigliosa lavasciuga vi permetterà di ridurre i tempi fino al 50%, facendovi risparmiare fino al 20% di energia senza compromettere la qualità del vostro pulito.

Il motore di Samsung WD90T954DSH/S3 risulta tanto potente quanto silenzioso, poiché sfrutta dei particolari magneti che, posizionati intorno al cestello, arrivano a consumare anche meno energia e gli permettono di ottenere l’ambita classe energetica A. A ciò, si aggiunge il “Cestello-Q” costituito da un cestello principale e da una piastra di fondo che ruotano in maniera indipendente, in maniera tale che i vostri capi restino in movimento grazie a un’azione generata da due forze diverse. L’efficace tecnologia Air Wash di quest’incredibile asciugatrice rende profumati e sanificati i vostri capi d’abbigliamento in maniera tale che profumino sempre di fresco e pulito, mentre grazie al suo getto di aria calda, gli odori sgradevoli e il 99,9% dei batteri vengono completamente rimossi, il tutto senza ricorrere prodotti chimici costosi e potenzialmente nocivi per la vostra salute. Comodo, non trovate anche voi?

Perfetta per chi vuole risparmiare in casa, la lavasciuga Samsung WD90T954DSH/S3 non solo è un ottimo dispositivo combinato che unisce le ottime performance di una lavatrice ed asciugatrice in un solo elettrodomestico, ma rappresenta una soluzione efficace che vi permetterà di avere capi sempre puliti e asciutti senza il bisogno di doversi recare in tintoria. Ovviamente, questa non è l’unica offerta riguardante gli elettrodomestici Samsung, per questo motivo vi invitiamo a visionale la pagina del portale, per scoprire la soluzione che meglio si addice alle vostre esigenze.

