Ferrari Daytona SP3 LEGO in scala 1:8 con dettagli incredibili!

La splendida Ferrari Daytona SP3 LEGO è in offerta su Amazon a 383,76€ invece di 449,99€, con uno sconto del 15%! Questo incredibile set da 3.778 pezzi vi permette di costruire la supercar in scala 1:8 con dettagli mozzafiato: porte a farfalla, motore V12 e cambio sequenziale a 8 velocità. Progettato in collaborazione con Ferrari, comprende anche un numero di serie esclusivo per sbloccare contenuti online. Un'opportunità imperdibile per collezionisti e appassionati di ingegneria automobilistica!

Ferrari Daytona SP3 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La Ferrari Daytona SP3 LEGO è consigliata a tutti gli appassionati di supercar che cercano un'esperienza di costruzione avanzata e gratificante. Con i suoi 3.778 pezzi, questo set in scala 1:8 rappresenta una sfida stimolante per adulti che amano immergersi nei dettagli ingegneristici e nel design automobilistico. È l'acquisto ideale per collezionisti e fan del marchio Ferrari che desiderano aggiungere alla propria raccolta un pezzo esclusivo, progettato in collaborazione ufficiale con la casa di Maranello.

Questo set soddisfa perfettamente le esigenze di chi cerca non solo un passatempo coinvolgente, ma anche un oggetto da esposizione di grande impatto visivo. Le porte a farfalla, il motore V12 dettagliato, il cambio sequenziale a 8 velocità e tutti gli altri elementi tecnici vi permetteranno di approfondire la conoscenza dell'ingegneria automobilistica mentre assemblate questo gioiello. Una volta completato, diventerà un elemento decorativo prestigioso per casa o ufficio. Le dimensioni sono notevoli: 59 cm di lunghezza, 25 cm di larghezza e 14 cm di altezza.

Con il prezzo di 383,76€ invece di 449,99€, la Ferrari Daytona SP3 LEGO rappresenta un'opportunità eccezionale per collezionisti e appassionati di auto. Vi consigliamo l'acquisto non solo per l'esperienza di costruzione appagante, ma anche perché una volta completata diventerà un pezzo da esposizione mozzafiato per la vostra casa, completo di numero di serie unico che sblocca contenuti esclusivi online. Un investimento perfetto per chi ama l'ingegneria, i mattoncini LEGO e il design automobilistico.

Vedi offerta su Amazon