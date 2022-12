Se siete in cerca di regali di Natale o di decorazioni per la casa a tema natalizio a prezzi vantaggiosi, vi informiamo che da oggi parte su eBay la promozione dedicata al mese più bello dell’anno. Il noto portale di compravendita è solito rilasciare coupon per permettere agli acquirenti di risparmiare e ha deciso, anche per questa occasione, di procedere su questa strada, pubblicando il codice sconto “FESTE22“.

Il nuovo coupon, valido fino al 25 dicembre, funziona nello stesso modo dei precedenti, con un tetto massimo di risparmio fissato a 150 euro, raggiungibili effettuando 3 ordini con un importo sufficiente a raggiungere uno sconto di 50€ l’uno. La percentuale di sconto per ogni ordine è del 15%, pertanto non sarete costretti a spendere cifre importanti per fare buoni affari, visto che con un ordine di poco superiore ai 300 euro potrete già raggiungere il risparmio massimo.

Un esempio? Sugli AirPods Pro di 2° generazione potrete risparmiare oltre 40 euro, acquistandoli a soli 246,41€, attualmente la cifra più bassa del web per quanto riguarda i noti e apprezzati auricolari true wireless di Apple. Nonostante all’apparenza sembrino identici a quelli di prima generazione, e non è un male visto che il loro design è ancora oggi ricercato e copiato, quest’ultimi presentano al loro interno delle novità interessanti, che consentono al modello 2022 di farsi apprezzare ancora meglio dagli utenti Apple.

Tra le novità più rilevanti, infatti, vi è una nuova tecnologia per l’audio spaziale, garantita dal nuovo chip Apple H2, ora in grado di gestire la direzionalità del suono. A questo si affianca una cancellazione del rumore migliorata, nonché una modalità trasparenza rivista, capace ora di adattarsi in base ai rumori circostanti, per un audio dinamico ma sempre chiaro e pulito.

Novità anche per quanto riguarda la custodia ricarica, dato che ora implementa un anello per l’aggancio di laccetti, utile per il trasporto. La custodia integra poi il chip Apple U1, che permette al dispositivo di essere localizzato. In tal senso, sarete aiutati anche da uno speaker, qualora doveste mettervi alla ricerca in caso di smarrimento. Insomma, ci sono tanti motivi per preferire gli AirPods Pro di 2° generazione, ora ancora di più grazie a questo coupon di eBay.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B: inserire il coupon “FESTE22” per ricevere lo sconto extra. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

Termini e condizioni

Codice: FESTE22

Valore Coupon: 15%

Spesa min richiesta per ogni utilizzo: 15€

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 50€

Numero max di utilizzi per utente: 3

Sconto max totale ottenibile per utente: 150€

Inizio: 5 dicembre 2022 ore 9:00

Fine: 25 dicembre 2022 ore 23:59

Coupon valido solo sui prodotti inclusi nella categorie dei venditori sotto elencati.

Si applicano termini e condizioni.

