Fino al 70% di sconto per il Black Friday da EMP!

Con l’arrivo del Black Friday anche sullo store di EMP sono arrivate promozioni che permettono di acquistare un gran numero di articoli ad un prezzo super conveniente, con sconti fino al 70%! Aderire a questa promozione di EMP è semplicissimo, basta esser iscritti al programma Backstage Club, ed utilizzare il codice sconto BSCBLACK una volta selezionati gli articoli interessati nel carrello, l’importo verrà modificato automaticamente. La possibilità di poter acquistare centinaia di articoli a questi prezzi scontati, trasforma la promozione e la rende perfetta per iniziare a pensare ai regali di Natale.

Il Backstage Club di EMP, a cui potete iscrivervi qui, è un servizio che vi permette di accedere a soli 9,95€ per il primo anno, ad una mole incredibili di servizi esclusivi come sconti particolari, articoli in accesso anticipato, spedizione gratuita e persino gadget in omaggio che sarebbe impossibile ottenere altrove. Inoltre è possibile accedere a molti contenuti come viaggi, meet & greet, zone VIP ed articoli autografati da grandi artisti e molto altro grazie alle molte collaborazioni del portale.

In questa vasta selezione di prodotti è possibile trovare molti modelli di magliette, felpe, abiti e giacche pensati per l’inverno, come la giacca Army Field dotata di risvolto sulle spalle, imbottitura interna, e con molte tasche che permettono di riporre numerosi oggetti. Sono presenti poi anche una grande scelta di calzature, che vanno dalle comode pantofole a tema Star Wars da usare in casa, fino agli stivali alti da utilizzare quando si esce. Non mancano poi articoli natalizi come il cappello o il maglione di Nightmare Before Christmas oppure una serie di Funko Pop! in grado di trasmettere la magia delle feste incombenti.

Poiché i prodotti inclusi in questa iniziativa di EMP sono molti, il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa del portale, così da trovare quello perfetto in base ai vostri gusti. Prima di lasciarvi sfogliare il catalogo virtuale di EMP, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

N.B. Per accedere alle offerte occorre sottoscrivere un abbonamento al Backstage Club di EMP.

