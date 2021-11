Fire TV Stick 4K Max finalmente in sconto! La paghi meno di 40€!

Avevamo aperto la mattinata proponendovi l’ottima offerta che Amazon relativa all’ebook reader Kindle Paperwhite, dispositivo prodotto proprio dallo store e che, proprio oggi, viene venduto ad un prezzo a dir poco concorrenziale.

Ebbene, anche questo pomeriggio lo apriamo all’insegna dei prodotti del colosso dello shopping, giacché vi segnaliamo che è disponibile (ed aggiungeremmo: “finalmente!”) un ottimo sconto sull’ambitissima Fire Tv Stick 4K Max, ovvero la “pennetta” con cui è possibile utilizzare le funzioni tipiche di una smart TV, anche su quei televisori che smart non lo sono affatto, a patto che però si abbia a disposizione un ingresso HDMI a cui poterla connettere. Lo sconto? Parliamo di un taglio del 40%, che porta la Tv Stick 4K Max dagli originali 64,99€ a soli 38,99€, per quello che è certamente uno degli affari migliori di questa giornata!

Arrivata sul mercato da pochissimo e soggetta, fino ad oggi, di tagli di prezzo del tutto irrilevanti, Fire Tv Stick 4K Max è senza alcun dubbio una delle migliori scelte possibili nell’ormai complesso mondo delle “pennette smart”, dispositivi che nascono da una costola dei più comuni box TV, in quella che è una fetta di mercato che è stata approntata per sopperire alle esigenze di chi, magari già dotato di una TV di buona qualità, preferisce sopperire in modo economico all’assenza di qualsiasi feature “smart” con l’aggiunta di un apposito lettore multimediale.

In tal senso, Fire Tv Stick 4K Max è una scelta impeccabile, sia perché si tratta dell’ultima incarnazione di quello che è, senza dubbio, uno dei marchi più affidabili e apprezzati, sia perché parliamo di un lettore che garantisce una navigazione fluida e senza intoppi, che si ripercuote, ovviamente, anche sulla qualità delle immagini in streaming.

Dotata di un modulo Wi-Fi 6 di ultima generazione, Fire Tv Stick 4K Max è una delle poche opzioni del mercato a vantare una risoluzione massima dei contenuti fino allo standard 4K, a cui si aggiungono il supporto alla tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, ed anche a quelle HDR e HDR10+. La risultante è quella di poter godere di contenuti con una qualità eccezionale, per un’esperienza cinematografica e coinvolgente.

Che si tratti di film, serie TV, o anche di programmi sportivi, Fire Tv Stick 4K Max garantisce una visione ottimale ed un’audio di altissima qualità, ben chiaro che il solo dispositivo non può comunque migliorare quelli che sono i limiti tecnici della TV a cui sarà agganciata.

Anche il supporto alle varie piattaforme di streaming è ottimo, tant’è che avrete la possibilità di scaricare le app di servizi come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e di tantissimi altri marchi già presenti sul mercato, ma non così noti ai più.

Compatibile con Alexa, per altro anche integrata nel dispositivo, e richiamabile tramite un apposito tasto sul telecomando, Fire Tv Stick 4K Max è insomma una scelta perfetta per chiunque voglia dare nuova vita al proprio angolo dedicato all’intrattenimento! Un prodotto irrinunciabile che, venduto a meno di 40€, vi garantirà ore ed ore di contenuti in streaming, con una impeccabile qualità audio e video.

Un must buy, oggi più conveniente che mai, e che fa da apripista a quelle che sono le altre ottime offerte che Amazon sta dedicando ai suoi dispositivi tra cui non mancano le restanti versioni di Fire Tv Stick ed anche molti dispositivi Amazon Echo, tutti scontati a queste coordinate.

Un must buy, oggi più conveniente che mai, e che fa da apripista a quelle che sono le altre ottime offerte che Amazon sta dedicando ai suoi dispositivi tra cui non mancano le restanti versioni di Fire Tv Stick ed anche molti dispositivi Amazon Echo, tutti scontati a queste coordinate.

