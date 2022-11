Lo Switch Off TV è ormai prossimo e, come saprete, con esso si chiuderà l’era dei canali analogici, sdoganando in via definitiva la sola fruizione della TV tramite canali digitali. Per l’utente medio cambierà poco e nulla, ma per molti, magari ancora in possesso di un vecchio televisore, privo dei più moderni decoder per il Digitale Terrestre, si apre la possibilità che la classica TV non sia più visibile, obbligando molti a dover effettuare un cambio forzato del proprio televisore, passando quindi ad una più moderna smart TV.

Se siete tra questi, o se magari avete sì una smart TV, ma per qualche motivo il decoder interno è guasto (o inefficiente, e capita!), allora potrebbe interessarvi questa offerta proposta da Amazon che, anticipando il Black Friday, vi offrirà la possibilità di acquistare l’ottima Fire TV Stick 4K al prezzo più basso di sempre! Passando così dagli originali 59,99€, a soli 27,99€!

Stiamo parlando, dunque, di uno sconto pari al 53%, per un dispositivo che non solo è ricco di funzionalità, ma che è anche molto semplice da utilizzare, e non richiede alto che un televisore dotato di un ingresso HDMI, oltre – ovviamente – ad una connessione internet senza fili.

Ben chiaro: con la Fire Stick TV non potrete ricevere, e dunque vedere, i canali del Digitale Terrestre, ma potrete accedere a moltissimi servizi in streaming, gratuiti o in abbonamento, come ad esempio Netflix, Disney+, DAZN e, ovviamente, Amazon Prime Video.

Questa versione della celebre “chiavetta” di Amazon, è inoltre specifica per la visione in 4K, ed è dunque in grado di ricevere e proiettare sul televisore, programmi alla massima risoluzione disponibile, ben chiaro che il dispositivo non può in alcun modo modificare la risoluzione massima del vostro televisore. Come se non bastasse, Fire TV Stick 4K integra in sé persino l’assistente vocale di Amazon, Alexa, con cui potrete interagire liberamente, sia per il controllo del dispositivo, che per altre funzioni, semplicemente parlando con essa grazie al comodo e funzionale microfono integrato direttamente nel telecomando!

Insomma, parliamo di dispositivo davvero ottimo, per altro venduto ad un prezzo molto conveniente, specie considerando che parliamo dell’edizione 4K, che è tra le più costose! Per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistare questo prodotto quanto prima, consultando l’apposita pagina Amazon, così da evitare che l’offerta termini o, peggio, che esso vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!