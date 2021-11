Follia su Amazon! Le nuove Apple Airpods Max scontate di oltre 150€!

Il Black Friday vi ha sicuramente permesso di acquistare un paio di ottime cuffie ad un prezzo speciale, ma i più esigenti gioiranno nel vedere che le Apple Airpods Max vengono ora proposte da Amazon ad oltre 150€ in meno. L’offerta non si è attivata in concomitanza dell’inizio del Black Friday, a dimostrazione di come conviene sempre scavare tra le pagine del portale per far sì che escano fuori tutti le migliori occasioni.

Come saprete, le Apple Airpods Max sono cuffie di una qualità estrema e rispecchiano le tipiche caratteristiche del marchio statunitense, facendo sì che rientrino nella lista delle migliori cuffie bluetooth disponibili sul mercato. Saprete anche che il loro costo originale è molto alto, dato che parliamo di ben 629,00€, prezzo che poi abbiamo visto assestarsi sopra i 500€ e ora di colpo scendere a 459,90€. Se al loro prezzo pieno queste cuffie potevano invogliare poco all’acquisto, a questa cifra diventano più che convenienti, nonostante parliamo comunque di somme importanti. D’altronde i prodotti del noto brand ci hanno abituato a ciò e se siete stati possessori di un loro dispositivo saprete che non vi sono compromessi in termini di qualità.

La qualità delle Apple Airpods Max non si trova solo nei materiali, ma anche nelle parti interne, in cui si trovano i driver dinamici da 40 mm, comandati dal chip proprietario H1, che fa sì che queste cuffie suonino divinamente. Grazie all’audio computazionale, Apple è riuscita ad ottenere una cancellazione del rumore capace di adattarsi costantemente alle varie condizioni in tempo reale. Insomma, senza troppi giri di parole, le Airpods Max sono veramente delle cuffie premium, rivolte non solo ai fan Apple, ma anche ad un pubblico esperto e per chi vuole godersi la propria musica preferita avendo la certezza che quest’ultima venga riprodotta proprio come quella originale.

Siamo sicuri che non vediate l'ora di recarvi sulla pagina del prodotto e procedere all'acquisto

