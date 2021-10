Forno pizza Ariete scontato del 31% su Amazon!

Mentre impazzano le principali proposta giornaliere di Amazon, Mediaworld ed eBay, in questo articolo vogliamo fare una piccola pausa dalla consueta carrellata di proposte hi-tech per illustrarvi una nuova ed interessante offerta, rivolta soprattutto a tutti coloro che desiderano acquistare un forno elettrico dalle ottime specifiche tecniche. Il prodotto in questione è l’Ariete 909, ora acquistabile ad uno dei prezzi più bassi di sempre.

Stiamo parlando di un prodotto che permette di gustare la vera pizza napoletana direttamente nella vostra abitazione, e avrà le medesime caratteristiche della pizza da forno. Questo avviene grazie ad una cottura rapida e ad altissima temperatura, grazie ai suoi 400 gradi centigradi e alla pietra refrattaria. Dunque, il risultato è garantito anche per gli amanti della pizza.

L’Ariete 909, come specificato, possiede una pietra refrattaria. Quest’ultima è realizzata con materiale resistente ad altissime temperature che garantisce una cottura veloce, costante e uniforme, quindi perfetta per ottenere pizze fragranti in pochi minuti. Tra le sue funzionalità troviamo anche cinque livelli di cottura, mediante un termostato regolabile che consente di cuocere altri alimenti, come torte salate, toast e panzerotti, oppure per riscaldare cibi precotti.

Questo forno elettrico è generalmente venduto a 100,00€, ma ora potrete acquistarlo a “soli” 69,00€, grazie ad uno sconto del 31% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore di ben 31,00€. Attenzione però, la promozione terminerà allo scoccare della mezzanotte, dunque vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità.

