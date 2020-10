Arrivano i maglioni natalizi geek e nerd su Zavvi!

Mentre prosegue la Fiera della Paura con le sue numerose promozioni a tema Halloween, da Zavvi iniziano ad arrivare anche le prime offerte dedicate all’abbigliamento di Natale, tant’è che il portale è già intento a “conciarsi per le feste”, grazie alla sua eccentrica e divertente proposta di maglioni e felpe dalle tinte natalizie, coloratissimi e con le fantasie ispirate dai maggiori franchise come Star Wars, Avengers, Ritorno al futuro e tanti altri.

Nel vasto catalogo dello store è possibile trovare alcune delle più note collezioni di vestiti natalizi nerd, come il Voult boy vestito da Babbo Natale che augura buone feste, ma anche alcuni modelli esclusivi di Zavvi, come nel caso del maglione a tema Jurassic Park, che oltre ai colori nero e giallo, è caratterizzato da una fantasia che mette insieme T-rex, le famose linee di DNA, velociraptor e l’iconica jeep del parco.

Se i maglioni non fanno per voi, non preoccupatevi, troverete ti anche una selezione di comode felpe in cotone, sempre a tema natalizio. Fra le centinaia di felpe presenti nel catalogo di Zavvi è possibile trovare franchise come Star Wars o Harry Potter, ma anche esponenti del mondo dei videogiochi, come ad esempio quella ispirata a Sea of Thieves con tanto di spade, granchi e forzieri nella particolare fantasia.

I maglioni a tema natalizio proposti da Zavvi sono veramente tanti, e per questo il nostro consiglio è, oggi più che mai, quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da trovare quello più in linea con i vostri gusti. Infine, prima di farvi entrare nei camerini virtuali di Zavvi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

