Mentre continuano le promozioni dedicate ad Halloween con la Fiera della Paura, su Zavvi sono cominciate una serie di grandi offerte dedicate agli oggetti di merchandise e di collezionismo, dove è possibile selezionare ben 4 articoli ispirati ai maggiori franchise presenti sul mercato, e pagare il tutto solamente 22€! Per aderire a questa iniziativa, dalla durata limita, vi basterà selezionare i vostri prodotti dalla pagina dedicata e aggiungerli a carrello e lo sconto si applicherà automaticamente su tutto l’importo.

Questa selezione di prodotti coinvolge centinaia di oggetti di merchandise come action figure e statuine ispirate all’universo Marvel e DC Comics, ed include persino alcuni elementi vintage come la raccolta delle varie Batmobili realizzata da Eaglemoss che prevede ben 3 riproduzioni di veicoli, dipinti a mano con tanto di teche e di differenti scenari. Fra i prodotti selezionati è possibile trovare un gran numero di oggetti brandizzati per la casa come candele aromatizzate, tazze, sticker da applicare sui notebook e persino alcuni capi d’abbigliamento come il set di cappello e guanti del film di animazione Trolls, perfetto per scaldare i più piccolini dal freddo.

Spicca poi la presenza della collezione dedicata alle carte da collezione di Star Wars: Episodio I – La Minaccia Fantasma, che oltre ad essere a prezzo scontato, vi permette di avere tutte e 20 le iconiche illustrazioni dei personaggi, esattamente come apparsi nella pellicola del 1999. Ogni carta poi, oltre all’illustrazione, include delle curiosità dedicate al personaggio, in modo da approfondire il tutto, insomma un vero must have per i fan di Star Wars!

I prodotti di merchandise in offerta su Zavvi sono molti, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da trovare quello perfetto per voi. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi andare perdere fra le offerte proposte da Zavvi, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!