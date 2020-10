Iniziano le promozioni dedicate a Ritorno al Futuro da Zavvi!

Siete pronti a tornare indietro… nel futuro? Bene perché in occasione del Back to the Future Day, da Zavvi sono cominciate una serie di promozioni dedicate ai festeggiamenti del 35° anniversario della trilogia cinematografica di Ritorno al futuro, coinvolgendo tanti articoli di merchandise esclusivi anche a prezzi scontati, tutti con licenza ufficiale, in quella che diventa un’occasione imperdibile per gli amanti del collezionismo e del cult di Zemeckis.

Diverse le proposte di Zavvi che, su tutto, ha lanciato una nuova linea di abbigliamento dedicata alla saga di Doc e Marty, in cui è possibile trovare tanti modelli di t-shirt realizzati per celebrare l’anniversario, come nel caso della t-shirt grigia che ritrae la mitica Delorean, con tanto di frasi in kanji giapponesi e con la scritta BTTF35, un vero must have! E non è finita qui, perché tra i vari articoli proposti spiccano anche il biglietto del famoso ballo Incanto sotto il mare, come visto nel primo film, con la particolarità che questa riproduzione è placcata in oro 24k con tutti i dettagli in rilievi, accompagnato da un pratico espositore ed in tiratura super limitata con appena 1955 – l’anno in cui è ambientato il ballo – pezzi in tutto il mondo.

Nonché alcune action figure dei personaggi principali alte 7 pollici, e numerosi prodotti realizzati in collaborazione con Playmobil come il calendario dell’avvento che diventa la piazza del municipio di Hill Vally, oppure la riproduzione piena di dettagli della DeLorean in appena 64 pezzi, con tanto di luci che potrà essere vostra a soli 51,99€. Grazie a questa promozione potrete acquistare anche il cofanetto definitivo delle avventure di Marty e Doc, Ritorno al Futuro – La trilogia Definitiva che include i tre film principali in formato blu-ray 4K con tanto di steelbook esclusive, il dietro le quinte del musical e moltissimi extra tra cui cortometraggi, scene tagliate, documentari di approfondimento e persino una sessione di domande e risposte all’attore Michael J. Fox.

Le offerte di questa promozione a tema Ritorno al futuro di Zavvi sono molte, e per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa all'iniziativa sul portale così da consultarle tutte e trovare quella perfetta per voi.

