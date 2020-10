Game & Watch Super Mario Bros: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 5 ottobre 2020: aggiornati i vari link con i migliori prezzi sul mercato!

Quest’anno è un anno decisamente importante per tutti gli amanti dei videogiochi: nel 2020 cade infatti il trentacinquesimo anniversario dalla creazione di una vera e propria icona del mondo videoludico, di un personaggio entrato nell’immaginario collettivo da ormai diverso tempo. Stiamo ovviamente parlando di Super Mario, con Nintendo che ha deciso di festeggiare i 35 anni del celeberrimo personaggio non solo con una serie di titoli dedicati, come Super Mario 3D All Stars o Super Mario 3D World, ma anche riproponendo una vecchia gloria come il Game & Watch in una versione dedicata a Super Mario. Il Game & Watch Super Mario Bros, questo il nome completo del prodotto, arriverà sul mercato il prossimo 13 novembre 2020, ma è già da ora prenotabile al miglior prezzo sul mercato.

All’interno del bellissimo Game & Watch Super Mario Bros non sarà incluso il solo Super Mario Bros, ma anche Ball in una versione dedicata al simpatico personaggio, un orologio digitale con 35 differenti animazioni e, soprattutto, Super Mario Bros.: The Lost Levels.

Un prodotto nostalgico e interessante, nonché un vero e proprio pezzo da collezione dotato di schermo LCD e batteria ricaricabile tramite USB-C: se siete degli amanti di Super Mario si tratta insomma di un prodotto da non farsi assolutamente scappare, soprattutto a quello che è il miglior prezzo attualmente presente sul mercato. Bando quindi ora alle ciance e vediamo insieme dove acquistare il bellissimo Game & Watch Super Mario Bros in uscita il prossimo 13 novembre 2020.

