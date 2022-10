Se avete una collezione di dischi in vinile e vi manca uno strumento in grado di riprodurne la musica, il nostro consiglio è quello di approfittare delle offerte Prime per acquistare il giradischi House of Marley, un prodotto che normalmente viene venduto a 259,99€, ma che fino a stasera può essere vostro a soli 164,99€.

Parliamo di uno sconto del 37% su di un giradischi in lega di alluminio, la cui base è invece composta da materiali sostenibili, tra cui il legno di bambù, che conferisce allo strumento un design classico, che ben si adatta alla musica vinile e all’ambiente circostante. Un prodotto di nicchia, perfetto per chi non vuole rinunciare a un suono autentico, spesso garantito solo da un ottimo giradischi come questo.

Grazie al preamplificatore integrato, potete collegarlo a qualsiasi tipo di altoparlanti tramite i popolarissimi ingressi RCA, riconoscibili dalla colorazione bianca e rossa. Al fianco di questi ingressi vi è anche una porta USB, che potrete usare per digitalizzare i vostri vinili, riproducendo e salvando la musica anche su PC.

House of Marley supporta vinili da 33 e 45 giri, garantendo così un’ampia compatibilità. Per selezionare la modalità corretta, vi basterà girare l’interruttore situato nella parte superiore, portando sull’impostazione corretta, che dipenderà dalla dimensione dei vostri vinili. Con l’ausilio di una trasmissione a cinghia, la rotazione del vinile avrà la massima stabilità, assicurando che il suono venga riprodotto alla qualità ottimale, azzerando irregolarità o imperfezioni che potrebbero rovinare l’esperienza d’ascolto.

Insomma, uno strumento che potrebbe interessare molti appassionati di musica e, per questo, vi suggeriamo di abbonarvi a Prime per non perderlo a questo prezzo così vantaggioso. Per concludere, vi suggeriamo di fare in fretta, poiché l’offerta terminerà a fine giornata e, per questo, vi lasciamo il link che vi porterà direttamente sulla pagina del prodotto.

