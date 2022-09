Se state cercando degli auricolari dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e siete appassionati del mondo dei Pokémon, non dovreste assolutamente farvi scappare il modello true wireless di Pikachu disponibile su Amazon a soli 28,99€ invece di 32,99€. Lo store ha moltissime promozioni attive in ambito tech e accessori per smartphone ma, vista l’uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto, abbiamo pensato di proporvi proprio questi auricolari in quanto si tratta di un prodotto di buona qualità, unico nel design e disponibile a un prezzo scontato del 12%!

Gli auricolari true wireless in questione sono super leggeri, in ear e caratterizzati dall’iconico colore giallo di Pikachu, rappresentato con una delicata illustrazione anche sulla custodia di ricarica. Dato che stiamo parlando di un articoli così interessante e con licenza ufficiale, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintato che la promozione è attiva!

Acquistando gli auricolari di Pikachu potrete ascolta musica, audio e podcast senza fili, grazie alla comodità e alla qualità audio garantita dalla tecnologia Bluetooth V5. Non solo sono facili e super veloci da collegare al vostro smartphone ma, in più, vi permettono di cambiare brani musicali usando semplicemente la punta delle vostre dita. Vi basterà toccare la superficie laterale degli auricolari per riprodurre o mettere in pausa la musica, oppure potrete pigiare 2 volte consecutive per rispondere alle chiamate, avviare Siri, Bixby o Google Assistant.

Da non sottovalutare anche l’ottima durata della batteria! Potrete ascoltare più di 25 ore di musica ininterrottamente e, una volta riposti nella loro custodia di ricarica, gli auricolari recupereranno ben 4 ore di potenza in pochissimo tempo. In più, potrete scegliere tra 3 differenti dimensioni delle punte in silicone, presenti nella confezione. Si tratta di prodotti morbidi e flessibili, ideati per assicurarvi la migliore vestibilità possibile e la migliore esperienza di ascolto, anche mentre siete in movimento!

