Finalmente, dopo una lunghissima attesa, ci siamo: domani, 9 novembre 2022, uscirà infatti sul mercato God of War Ragnarok, seguito di uno dei titoli più memorabili degli ultimi anni. Un’avventura imperdibile, attesa in esclusiva PlayStation per PS4 e PS5, che sembra proprio avere tutte le carte in regola per bissare e superare il grande successo del primo episodio. God of War Ragnarok, insomma, è un titolo assolutamente da avere e che sebbene in dirittura d’arrivo può ancora essere acquistato a un ottimo prezzo.

A confermare la bontà del gioco, che si preannuncia come uno dei più interessanti di questo periodo, è poi la nostra recensione, che parla di God of War Ragnarok come di: “un titolo massiccio ed imponente che, in larga parte, abbraccia e fa proprio il principio del “bigger and better” che ci si augurerebbe sempre quando si affronta un titolo che è un sequel di un titolo della portata del suo predecessore.” Insomma, se siete dei fortunati possessori di una console PlayStation, farlo vostro in offerta fin da ora è decisamente cosa buona e giusta.

Oltre al prossimo lancio di God of War Ragnarok in offerta, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente i link qui sotto, invece, potete trovare la grande esclusiva Sony in offerta fin da oggi.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!