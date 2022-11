L’attesa per God of War Ragnarok è finita! Dopo tanto hype ed ancor più aspettative, il nuovo capitolo dell’epica saga messa in piedi dai Santa Monica Studio è ormai pronto ad essere giocato dai fan e, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, ne è valsa decisamente la pena!

God of War Ragnarok, infatti, è davvero un titolo imperdibile, complice la sua maestosità e la bellezza con cui il team di sviluppo è riuscito a ricreare, ancora una volta, l’immaginario della mitologia norrena. Un gioco, in sintesi, che non può essere in alcun modo glissato, ed è per questo che siamo felici di comunicarvi lo sconto, disponibile sull’edizione per PlayStation 5, che Amazon sta mettendo a disposizione dei suoi clienti!

Il prezzo attuale? Appena 69,99€, contro gli 80,99€ originariamente richiesti per l’acquisto! Un affare niente male, che corrisponde ad uno sconto del 14% e che, certamente, convincerà anche “i ritardatari” ad acquistare questo impressionante ed imponente titolo in esclusiva per console PlayStation.

Il prezzo, in effetti, risulta tra i più bassi della rete, se non il più basso in assoluto e, complice il sempre maggior numero di spoiler che si trovano online, dentro e fuori YouTube, vi suggeriremmo di non indugiare oltre, e di approfittare di questa offerta prima che qualcuno vi rovini il piacere di scoprire come si evolveranno le peripezie in cui sono coinvolti il nerboruto Kratos e suo figlio, Atreus.

Ambientato a qualche anno di distanza dal precedente, God of War Ragnarok ci metterà sulle tracce del dio della guerra norreno, Tyr, apparentemente morto, e probabilmente unica speranza alla devastazione promessa dall’arrivo del Fimbulwinter, un inverno infinito che anticiperà, com’è scritto nelle profezie, l’arrivo del Ragnarok: la fine di tutti i regni!

Un’avventura massiccia, sia per contenuti che per ore di gioco, che dovrebbe essere giocata da tutti i giocatori PlayStation e che, indubbiamente, rappresenta uno dei titoli più importanti e riusciti di questo 2022! Ciò detto, non ci resta altro da fare che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione, con l’invito ad approfittare subito di questo sconto, anche al netto di quello che è l’ormai imminente Black Friday 2022.

