Halloween 2020: tutto quello che ti occorre lo trovi su IBS!

La festa di Halloween si avvicina anche se, per i tristi motivi che tutti conosciamo, essa non sarà come quelle degli anni precedenti. Eppure, al netto di questo, e nel pieno rispetto delle regole anti-contagio vigenti nel nostro paese, ciò non significa che non potremmo trascorrere momenti felici con la famiglia o con alcuni dei nostri migliori amici, tant’è che nel tentativo di non lasciarvi impreparati, oggi vi segnaliamo che su IBS potrete acquistare tutto l’occorrente per passare la notte di Halloween nel miglior modo possibile, grazie ai numerosi articoli a tema proposti.

Sul catalogo di IBS troverete davvero tutto per preparare questa intensa serata, a partire dai costumi più spaventosi ai giochi da brivido, passando dalle decorazioni per la casa e film adatti per calarsi nell’atmosfera. A tal proposito, qualora preferiate passare la serata davanti al televisore con un film che saprà tenervi sulle spine fino alla fine, oltre a farvi fare più di un salto sulla poltrona, vi suggeriamo di prendere in considerazione Halloween: The Beginning, un film del 2007 in cui si racconta come è iniziata la spaventosa e violenta storia di Michael Meyers, colui che durante la notte di Halloween uccide chiunque trovi davanti a sé e che nessuno riesce a fermarlo. Disponibile sia in Blu-Ray che DVD, è uno dei migliori film da vedere in questa occasione, ammesso che abbiate il fegato di rimanere incollati davanti al televisore.

Inoltre, non può esistere Halloween senza una zucca e qualora non ne abbiate già una, sarete felici di sapere che su IBS è disponibile un modello veramente spaventoso che sicuramente non passerà inosservato, grazie anche alle sue generose dimensioni. Ovviamente, tra le pagine di IBS c'è molto di più, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per cercare quello che più si addice ai vostri gusti personali.

