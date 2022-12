Tra i grandi successi di questo fine anno è impossibile non annoverare l’irriverente e irresistibile High on Life. Un FPS nato anche dalla mente di uno dei creatori dell’apprezzatissimo Rick e Morty in cui, come racconta la nostra recensione, troverete gag, easter egg e situazioni che vi faranno scompisciare dalle risate. Un titolo oltremodo divertente e valido, che è possibile fin da ora provare incluso all’interno dell’abbonamento a Xbox Game Pass. Esatto, se siete abbonati o se deciderete di abbonarvi con solo 1 euro per il primo mese, potete giocare tranquillamente e senza costi aggiuntivi High on Life fin da ora. Non male, vero?

Prima di procedere all’acquisto dell’abbonamento vi ricordiamo di controllare che sia quello dedicato alla vostra piattaforma di gioco preferita. Con Xbox Game Pass, infatti, potrete sfruttare l’abbonamento su console Xbox, mentre Xbox Game Pass PC vi consentirà di farlo su PC. Volete averlo su tutte le piattaforme e ottenere al contempo Xbox Live Gold? Andate in tal caso del convenientissimo Xbox Game Pass Ultimate. Se non vi siete ancora abbonati a Xbox Game Pass potrete inoltre farlo a solo 1 euro per il primo mese e godervi High on Life a meno del prezzo di un caffè!

Oltre alla possibilità di giocare fin da ora High on Life e altri giorni a un prezzo irrisorio grazie a Xbox Game Pass, esistono anche molte altre offerte sul mercato.

