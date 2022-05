Dopo avervi segnalato in mattinata le fantastiche offerte di MSI e Asus relative alla Amazon Gaming Week, passiamo ora col proporvi quelle di Logitech, tra i brand più rilevanti e sempre in primissimo piano durante le iniziative rivolte al mondo gaming. Il colosso dell’e-commerce ha selezionato un’ampia gamma di prodotti del noto brand svizzero, inclusi i mouse più ricercati e apprezzati, scontandoli fino a oltre il 40%.

Se cercate uno di questi, con un occhio di riguardo alle competizioni eSport, il Logitech G PRO è tra i migliori acquisti che potete fare e durante questa Gaming Week potrete acquistarlo a soli 89,90€ anziché al prezzo consigliato di 154,99€.

Il Logitech G PRO è stato progettato con l’aiuto di giocatori esperti, e ciò significa che l’azienda ha tenuto conto delle esigenze del pubblico, realizzando un mouse da gaming in grado realmente di accontentare chiunque, inclusi i mancini. Tra le varie personalizzazioni, infatti, vi è quella relativa allo scambio dei tasti sinistro e destro che, come detto, permetterà a tutti di usare questo ottimo dispositivo per le vostre partite.

Il produttore ha implementato nel Logitech G PRO il sensore HERO 25K, dove per 25 si intende il valore DPI, pari a 25.600, tra i più sensibili in assoluto. Questo modello è progettato poi per funzionare con e senza filo, soddisfacendo così le esigenze anche di chi vuole il massimo ordine sulla propria scrivania, riducendo la presenza dei cavi. Il produttore ha tenuto conto dell’input lag in modalità wireless ed è riuscito a fare in modo che quest’ultimo sia di 1ms, un tempo di reazione che non vi farà rimpiangere per non aver scelto di giocare con il cavo.

Alle prestazioni elevate si aggiunge un design leggero ma resistente, con un peso di soli 80 grammi, il che rende il Logitech G PRO un mouse perfetto anche per notebook e Mac. Con l’ausilio di Logitech Gaming Software, infine, potrete scegliere svariate impostazioni pre-configurate o personalizzare gli 8 tasti programmabili a proprio piacimento.

La promozione che Amazon vi propone su una selezione di prodotti Logitech è davvero ricca e in grado di adattarsi alle più svariate esigenze della community, motivo per cui vi consigliamo anche in questo caso di trovare 5 minuti del vostro tempo per fare un’occhiata alla pagina promozione dedicata, dove potrete valutare anche le ottime offerte su microfoni e cuffie.

