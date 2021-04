Idropulitrici | Le migliori di aprile 2021

La primavera sancisce, oltre all’arrivo delle belle giornate e del caldo, la necessità di pulire tutti quegli spazi rimasti in balia del vento e della pioggia durante la stagione invernale. Per velocizzare quanto più possibile la pulizia del giardino è dunque indispensabile possedere una delle migliori idropulitrici del mercato, che consente di rimuovere anche lo sporco ostinato su tutte le superfici.

L’idropulitrice è un particolare dispositivo che, grazie ad un getto d’acqua, riesce ad eliminare lo sporco ostinato su tutte le superfici solide come mattonelle, piastrelle, paraurti di automobili e piscine. Sul mercato esistono tantissime soluzioni, ma solo poche rispettano elevati standard di qualità e di prestazioni. Per tanto, è necessario acquistare un prodotto che risponda efficacemente sia alle proprie esigenze (rispettando ciò che si possiede) e sia al cosiddetto “rapporto qualità-prezzo” (imprescindibile quando bisogna scegliere un prodotto ndR). In questa guida dunque andremo a vedere i migliori prodotti del momento.

Le migliori idropulitrici

AR Blue Clean e-1400

L’AR Blue Clean e-1400 è un idropulitrice ad acqua fredda ideale per la pulizia occasionale dello sporco presente su superfici domestiche esterne come cancellate, mobili da giardino e biciclette. All’interno della confezione sono presenti sei accessori da non sottovalutare (pistola, tubo ad alta pressione, prolunga lancia, lancia con getto rotante, lancia con getto regolabile e kit schiumogeno) agganciabili in modo pratico e veloce. Questo prodotto inoltre vanta un turbo ad alta pressione, facile da gestire anche al massimo della potenza. L’ingresso dell’acqua vanta un filtro ispezionabile che trattiene le impurità e garantisce un corretto funzionamento del getto d’acqua. Qualora foste interessati a questo prodotto, potrete acquistarlo a circa 100 euro.

Kärcher K2

Come secondo prodotto di questa guida all’acquisto, vi consigliamo di acquistare l’idropulitrice Kärcher K2. Si tratta di una soluzione acquistabile a circa 100 euro che vanta una serie di specifiche da non sottovalutare. Riesce a garantire getti d’acqua con una pressione fino a 110 bar, con portata fino a 360 l/h ed una resa per area 20 m²/h. Questa idropulitrice possiede un tubo flessibile per l’aspirazione di detergenti, che permette di pulire non solo superfici ma anche biciclette e monopattini. All’interno della confezione, oltre all’idropulitrice, sono presenti anche una pistola G 120 Q una lancia Vario Power Click, un’ugello mangia-sporco ed un tubo flessibile ad pressione da 5 metri.

Black+Decker BXPW2000PE

Il Black+Decker BXPW2000PE è un idropulitrice dalle ottime caratteristiche tecniche, e si presenta come soluzione ideale per la pulizia dello sporco resistente presente su superfici domestiche esterne come cancellate, panchine, mobili e attrezzi da giardino, biciclette, moto, auto, scale e piscine. Sotto al cofano è presente un motore capace di generare una pressione di 140 bar con una portata massima di 440 l/h. In dotazione ci sono anche 8 accessori agganciabili e un comodo avvolgitubo integrato con il sistema di bloccaggio. Insomma, si tratta di un prodotto praticamente completo, disponibile a circa 150 euro.

Bosch Home and Garden 06008A7B00

Bosch, una delle società più importanti nel mondo del fai-da-te, ha progettato la nuova gamma di idropulitrici AQT per consentire a tutti gli appassionati di pulire agevolmente superfici, oggetti e strumenti. Tra i tanti prodotti appartenenti a questa gamma, vi consigliamo di acquistare il Bosch Home and Garden 06008A7B00, si tratta di un prodotto dotato di un potente motore da 1700 watt, capace di erogare una pressione massima di 130 bar. Inoltre, questa idropulitrice assicura una pressione di esercizio massima di 380 l/h con una temperatura di alimentazione massima di 40 °C. All’interno della confezione sono presenti una nuova pistola Bosch, una lancia standard, un nuovo ugello 3 in 1 e un ugello detergente ad alta pressione. Il tutto a soli 160 euro.

Kärcher K5

L’idropulitrice Kärcher K5 è l’ultimo prodotto di questa particolare guida all’acquisto. Si tratta di una ottima soluzione per pulire e disinfettare qualsiasi superficie esterna come pavimenti, vetri, serrande e mobili da giardino. Vanta una pistola di nuova generazione, chiamata Full Control, che permette di controllare la potenza e la pressione dello getto durante il suo esercizio. La dotazione include una pistola alta pressione, una lancia Vario Power full control, un ugello mangia-sporco full control, un tubo alta pressione da 8 metri ed un sistema Plug’n’Clean per l’applicazione del detergente. Il suo prezzo di vendita è di circa 350 euro.

Come scegliere le migliori idropulitrici

Dopo aver dato uno sguardo a tutte le migliori idropulitrici presenti sul mercato (in questo momento storico), è doveroso spiegarvi l’iter di selezione di tali prodotti. Di seguito dunque vi spiegheremo le caratteristiche da ricercare in una idropulitrice:

Specifiche (potenza e consumo energetico)

Rapporto qualità/prezzo

Dotazione iniziale di accessori

Specifiche

Per specifiche s’intende la qualità di ciascun componente presente in una idropulitrice moderna. In base alla potenza del motore e dunque alla pressione del getto d’acqua, bisogna scegliere quello che permette di lavorare egregiamente senza consumare troppa energia elettrica.

Rapporto qualità/prezzo

Riprendendo quanto detto nel paragrafo precedente, non solo bisogna trovare un prodotto che garantisca un efficiente consumo energetico, ma è necessario acquistare una idropulitrice equilibrata per qualità espressa e prezzo di vendita.

Dotazione iniziale di accessori

Gli accessori sono praticamente indispensabili al giorno d’oggi perché consentono di risparmiare qualche decina di euro. Naturalmente, accessori più specifici non sono inclusi all’interno della confezione di vendita.