Il bellissimo It Takes Two disponibile a metà prezzo per il Black Friday 2021!

In questo Black Friday 2021 ricco di offerte non poteva certamente mancare anche quello che è uno dei principali indiziati alla vittoria di Game of the Year. Stiamo ovviamente parlando del bellissimo e divertentissimo It Takes Two, che per l’occasione è disponibile all’acquisto a soli 19,98 euro, ossia a metà prezzo, sia nella versione per PS4-PS5 che in quella per Xbox One-Xbox Series X.

It Takes Two è del resto un vero e proprio capolavoro, che nella nostra recensione abbiamo premiato con un altisonante 10 e incensato con queste parole: “un’esplosione incontrollabile di gioia e idee, il vero significato del videogiocare più puro e puntato al creare un’esperienza che ricorderete da qui fino ai prossimi anni”. Ah: l’abbiamo già detto che è possibile giocare in cooperativa su due console diverse con solo una copia del gioco? Farlo proprio a metà prezzo grazie al Black Friday 2021 è quindi un vero e proprio affare.

Cercate invece altre offerte sui videogiochi? Qua trovate le migliori del Black Friday 2021 e qui i migliori videogiochi a meno di 10 euro per il Black Friday 2021!

