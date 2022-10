Se siete alla ricerca di un tablet con tutti i crismi, che vi permetta non solo di trascorrere il vostro tempo libero, ma anche e soprattutto di giocare, lavorare e studiare, allora sarete felici di sapere che, anche su Amazon, è finalmente disponibile l’attesissimo iPad Pro 2022, ovvero la nuovissima versione del tablet creato da Cupertino, ora ancora più potente grazie alla presenza del tanto chiacchierato chip M2 creato direttamente da Apple!

Un prodotto che, sin dalle premesse, promette di essere straordinario, e che oggi potrete acquistare da Amazon al prezzo di 1.069,00€, per quanto riguarda la versione “di partenza”, con schermo da 11″, la sola connessione Wi-Fi e 128 GB di memoria interna. Il vantaggio proposto da Amazon? Oltre alla garanzia di supporto al cliente post vendita, forse l’unica in grado di competere con quella proposta direttamente da Apple, c’è anche la possibilità di un comodo pagamento rateale in 5 tranche, con una rata di 213,80€ al mese e senza alcuna tassazione!

Presentato da Apple con un comunicato stampa assieme al nuovo iPad di decima generazione, il nuovo iPad Pro 2022 rappresenta il meglio che l’azienda californiana ha da offrire per quanto riguarda la propria proposta tablet di fascia alta. Disponibile come per le passate generazioni in due versioni, una da 11” e uno da 12,9”, è il compagno perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo potente, con un grande display luminoso dai colori precisi e facile da trasportare per lavorare e divertirsi in mobilità.

Si tratta, in sintesi, di un tablet al top della categoria, i cui competitor diretti si contano sulla mano, e che torna ora in una veste ancor più performante ed interessante, grazie a quella che, indubbiamente, è la più grande integrazione apportata da Apple rispetto al passato, ovvero la presenza di una nuova generazione di chip Apple Silicon.

Stiamo, ovviamente, parlando del succitato chip Apple M2, ovvero il medesimo che anima la più recente generazione di MacBook Air e MacBook Pro, e che permette di impegnare il tablet in carichi di lavoro molto stressanti come editing di foto e video oppure nel gaming. Il display dotato di ProMotion può raggiungere i 120Hz di frequenza di aggiornamento ed il supporto alla Apple Pencil di ultima generazione permetterà anche ai più creativi di sbizzarrirsi con l’uso di questo potentissimo tablet.

Entrambi i modelli esistono in una variante con supporto alle eSIM e al 5G, oltre al più veloce standard di connettività di rete Wi-Fi 6E. Si parte da una configurazione di memoria da 128GB, perfetta per un utilizzo più sporadico, e si raggiungono addirittura i 2 TB di capienza massima. Infine, la porta USB Tipo-C permette oltre alla ricarica anche il collegamento di accessori esterni e display aggiuntivi per migliorare ancora di più le ottime capacità di multitasking di iPadOS 16.1 come Stage Manager.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare subito l’acquisto, quanto meno prima che esso vada esaurito giacché iPad Pro si sta già dimostrando un prodotto ambitissimo e di difficile reperimento, al pari di un altro grande campione di vendite dell’azienda, ovvero l’ambito iPhone 14 Pro Max.

