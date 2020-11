Lavatrice Beko WTXS61032W a soli 219€ nelle offerte del giorno eBay!

Con l’avvicinarsi del Black Friday, molti e-commerce si stanno già spendendo nel proporre le loro iniziative dedicate a questo evento. Nonostante gli sconti imperdibili di eBay non rientrino ufficialmente in questa iniziativa, il noto portale propone offerte in grado di competere con quelle che arriveranno nelle prossime settimane, con prodotti come televisori ed elettrodomestici venduti a prezzi stracciati.

Tra le offerte disponibili oggi vogliamo segnalarvi la lavatrice Beko WTXS61032W da 6 kg, dato che viene proposta a soli 219,90€ invece di 399,90€, un prezzo decisamente interessante per una lavatrice che, sebbene non goda di una capacità di carico elevatissima, dispone di tutta la tecnologia necessaria affinché i vostri vestiti vengano lavati nella maniera giusta e con la massima delicatezza. Si tratta, quindi, di un modello che va a soddisfare le esigenze non solo del proprio portafoglio, ma anche di quelle del proprio vestiario.

Caratterizzata da un grande motore con 1.000 giri al minuto, la Beko WTXS61032W permette di lavare fino a 2 kg di bucato in soli 14 minuti. Ad una prima impressione, 2 kg potrebbero sembrare pochi, ma di solito equivalgono a ben 20 magliette. Inoltre, qualora abbiate la necessità di fare il pieno carico, sarete felici di sapere che questo modello permette di completare l’intero ciclo a 30° in soli 28 minuti, un tempo pressoché ridicolo per un prodotto entry-level, che forse proprio entry non è.

Detto ciò, nelle offerte di oggi di eBay ci sono tantissime altre proposte, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprirle tutte, ma ricordate che in calce abbiamo stilato una lista contenente alcune delle migliori offerte. Infine, vogliamo ricordarvi anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte