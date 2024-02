La stupenda Cinepresa Walt Disney LEGO ora a meno di 85€!

Celebrate il 100° Anniversario Disney con il set LEGO Cinepresa Omaggio a Walt Disney, ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale! Originariamente a 94,95€, questo set è ora in vendita per soli 84,98€, risparmiando così l'11% sul prezzo originale. Con 811 pezzi, potrete costruire una dettagliata cinepresa vintage che nasconde una sorpresa unica tra i suoi meccanismi, permettendovi di ricreare momenti iconici dei film Disney. Un regalo perfetto per gli appassionati e i collezionisti desiderosi di celebrare la ricca eredità di Disney.

Cinepresa Omaggio a Walt Disney LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

Questo set LEGO è l'acquisto ideale per tutti gli amanti della Disney, dai collezionisti ai più giovani fan. Se siete affascinati dalle storie incantevoli di Disney e apprezzate l'arte della costruzione LEGO, questo set è una vera gemma. Ricostruire una cinepresa vintage e esporre minifigure iconiche come Topolino, Minnie, Bambi e Dumbo, insieme al leggendario Walt Disney, soddisferà sia la nostalgia che l'innovazione dei fan.

La precisione dei dettagli aggiunge un valore inestimabile al set, rendendolo il regalo perfetto per chi ama le storie Disney e i mattoncini LEGO. Gli appassionati di cinema, di storia dell'animazione e chiunque voglia celebrare i 100 anni di magia Disney troveranno in questo set LEGO non solo un passatempo, ma anche un pezzo d'arte da esporre con orgoglio.

Con 811 pezzi, il set include una cinepresa vintage dettagliata, con pannello posteriore apribile e una striscia di pellicola che rievoca 20 film iconici Disney. Oltre alle minifigure di Walt Disney, Topolino, Minnie, Bambi e Dumbo, sono incluse anche un ciak da regista e una cinepresa multipiano per arricchire ulteriormente la messa in scena. Il set è accompagnato da un libretto informativo sulla storia Disney e sulla cinepresa, oltre alle istruzioni di costruzione.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di portare a casa un pezzo di magia Disney a soli 84,98€. Attenzione, l'offerta è limitata nel tempo!

