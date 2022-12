Dal 9 al 13 dicembre, lo shop ufficiale Lego propone un’offerta davvero imperdibile, da non lasciarsi scappare se state pensando di acquistare dei regali a tema nerd! Infatti, avrete la possibilità di ottenere punti VIP doppi su tutti i loro acquisti Lego online, un’occasione più che unica.

Ma non è tutto! Per il mese di dicembre, lo store ha attivato anche delle promozioni esclusive dall’1 al 24: potrete ricevere in regalo La Bottega di Babbo Natale con acquisti superiori a 150€ o avrete la possibilità di ottenere il Treno di Natale con acquisti superiori a 40€ e i VIP riceveranno anche il set Add-on Fun & Funky VIP come omaggio su tutti gli ordini superiori a 50€ per tutto il mese di dicembre.

Tra le proposte imperdibili c’è senza dubbio il set di Piante grasse disponibile a 49,99€, tra i prodotti più richiesti dello store. Potrete rilassarvi con un progetto di costruzione per creare un’elegante composizione di piante da esporre nel vostro spazio abitativo con questo kit di costruzione per adulti con ben 9 piante diverse, ognuna delle quali è ispirata a una varietà reale.

Ognuna, inoltre, si presenta nel suo piccolo vaso in modo tale da poterle unire in 1 unica combinazione in un secondo momento, esponendole in piccoli gruppi o per metterle in mostra singolarmente in tutta la casa, in ufficio o nella vostra stanza. Questo set è anche una magnifica idea regalo per gli amanti delle piante e, grazie ai 3 distinti libretti di istruzioni facili da capire, potrete realizzare un progetto meraviglioso da condividere con familiari e amici. Come promemoria, il 19 di dicembre è l’ultima data in cui ordinare sullo shop per ricevere i regali in tempo per il giorno di Natale per la spedizione in Italia.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Lego dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

