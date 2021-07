Lenovo IdeaPad 5 e tanti altri prodotti a prezzi super su Unieuro!

Dopo avervi segnalato quelle che sono le principali promozioni giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, la nostra rassegna continua con le occasioni de “Un mare di sconti” di Unieuro. Questa iniziativa mette a disposizione a tutti gli interessati molteplici prodotti hi-tech a prezzi stracciati, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%.

Come da tradizione per il portale, tantissimi sono gli articoli attualmente in promozione ma, tra le varie disponibili, vogliamo consigliarvi la nuova edizione del notebook Lenovo IdeaPad 5. Generalmente venduto a 749,90€, potrete ora acquistarlo a soli 599,90€, grazie ad uno sconto del 20% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 150,00€!

Il Lenovo IdeaPad 5 è un dispositivo con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Innanzitutto, possiede un processore Intel Core i5-1135G7 operante ad una frequenza clock di 4.2 GHz, abbinato a 8 GB di memoria RAM DDR4 a 3200 MHz e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD. Garantisce dunque ottime prestazioni in quasi tutti i contesti, da quelli professionali a quelli quotidiani, come nel caso della consultazione di siti web o della propria posta elettronica.

L’IdeaPad 5 è dotato di un ampio schermo da 15 pollici con risoluzione in FullHD, con il quale è possibile guardare contenuti multimediali di ogni tipo, come quelli offerti dai maggiori servizi di streaming on-demand. Inoltre, questo dispositivo eccelle nel campo della privacy perché assicura un livello di sicurezza piuttosto elevato, considerando la presenza di un otturatore sulla webcam e di un lettore d’impronte digitali per l’accesso al proprio desktop.

Insomma, un prodotto hi-tech che rappresenta un vero investimento per il prossimo anno scolastico oppure per lavorare in smart working, grazie al suo nuovo prezzo di vendita e alle sue caratteristiche tecniche. Chiaramente, questa offerta non è l’unica disponibile su Unieuro, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte e scegliere quella che si adatta alle vostre esigenze. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

