Lenovo V15 a meno di 400€ grazie alle offerte del giorno di eBay!

Dopo aver consultato insieme le offerte del giorno di Amazon dedicate alle memorie RAM HyperX, è arrivato il momento di dare un’occhiata anche alla proposta di eBay che, grazie alle sue ottime “offerte imperdibili“, come al solito propone un’ottima lista di articoli in offerta che oggi spazia dagli smartphone alle smart tv, passando persino per l’abbigliamento, il tutto con i prezzi ribassati anche del 50%!

Tra le varie proposte del giorno, in ogni caso, è impossibile non proporvi l’offerta relativa il Lenovo V15 81YD001DIX da 15,6″, un notebook perfetto tanto per lo studio quanto per esser usato in ufficio, e che può essere acquistato oggi a soli 389,99€ contro i 538,46€ del prezzo originale. All’interno della scocca di questo notebook troviamo un processore Intel Core i3-8130U dual core una RAM da 4 GB e 256 GB di SSD, mentre il monitor da 15,6″ permette una risoluzione di 1920 x 1080 di Pixel FullHD. Lungo appena 39,62 cm, si propone con un suo design piccolo e compatto, che gli conferisce un aspetto moderno, pratico e soprattutto resistente agli urti.

Lenovo V15 si rivela anche un’ottima scelta anche per quanto riguarda il tenere al sicuro i propri dati, infatti il sistema è completo di un firmware TPM 2.0 che protegge il tutto eseguendo la crittografia di dati e password. Nel Lenovo V15 risalta la presenza di Cortana incorporata, l’assistente digitale che può aiutare a svolgere qualsiasi attività e permette, con appena un comando vocale, di accedere al pc, cercare file o fissare gli impegni in agenda. Grazie alla compatibilità con la penna digitale, il Lenovo V15 è perfetto anche per prendere appunti, disegnare e modificare qualsiasi genere di file, aumentando di gran lunga le possibilità di utilizzo.

Come al solito le offerte di oggi di eBay sono tante e riguardano molti prodotti tutti differenti fra loro, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da trovare quello giusto per voi. Infine, prima di lasciarvi al gran numero di offerte imperdibili eBay, vogliamo in ultimo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

