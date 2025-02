Luci LED e design ergonomico per questo mouse Razer a 55€!

Il mouse Razer Basilisk V3 è oggi disponibile a soli 54,88€ invece di 84,99€, consentendo di risparmiare il 35%! Questo mouse da gaming cablato personalizzabile viene equipaggiato con 10+1 pulsanti programmabili, una rotellina inclinabile HyperScroll, illuminazione Chroma RGB, interruttori ottici e un sensore ottico Focus+ da 26K DPI. È progettato per offrire prestazioni eccezionali e un comfort ergonomico superbo, rendendolo la scelta ideale per chi è alla ricerca di una risposta e precisione di altissimo livello.

Mouse da gaming Razer Basilisk V3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Razer Basilisk V3 è l'acquisto ideale per gli appassionati di giochi per PC che cercano performance di alta qualità, personalizzazione estrema e comodità durante lunghe sessioni. Grazie ai suoi 10+1 pulsanti programmabili, questo mouse è consigliato a chi desidera avere un controllo totale sulle proprie partite, potendo assegnare macro e funzioni secondarie essenziali come push-to-talk e ping. La rotellina inclinabile HyperScroll offre un'esperienza di scorrimento unica, adatta alle esigenze del giocatore, per un rapido attraversamento di lunghe pagine o per una selezione precisa di armi e abilità nei giochi.

Chi apprezza inoltre l'estetica del proprio setup da gioco troverà nel Razer Basilisk V3 un alleato insostituibile, grazie alle 11 zone di illuminazione Razer Chroma RGB che permettono personalizzazioni quasi infinite e che reagiscono dinamicamente con oltre 150 giochi. La sua ergonomia, premiata e scelta da milioni di giocatori, assicura un comfort prolungato supportando perfettamente la mano e garantendo la rapida accessibilità ai pulsanti. Aggiungendo il sensore ottico di punta da 26K DPI per una precisione ineguagliabile, questo mouse è chiaramente destinato ai gamer più esigenti che ricercano il massimo in termini di velocità, affidabilità e personalizzazione.

Il mouse Razer Basilisk V3 è il compagno ideale per i videogiocatori che non vogliono scendere a compromessi su prestazione e personalizzazione. La combinazione di tecnologia avanzata, comfort ergonomico e personalizzazione dei comandi lo rendono un acquisto consigliato per coloro che cercano di ottimizzare ogni aspetto della propria esperienza di gioco. Al prezzo scontato da 84,99€ a soli 54,88€, rappresenta un'opportunità da non perdere per elevare il proprio setup di gioco.

Vedi offerta su Amazon