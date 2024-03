MA CHE BOMBA! Stampante multifunzione HP a MENO di 80€

Questa stampante multifunzione HP attualmente in offerta su Amazon è una magnifica opportunità per tutti coloro alla ricerca di una soluzione di stampa versatile e di alta qualità a basso costo. Originariamente proposta a 138€, è ora disponibile a soli 79,90€, permettendovi di risparmiare il 42% sul prezzo originale. Questa stampante offre funzionalità avanzate come stampa fronte/retro automatica, connessione Wi-Fi e l'app HP Smart per una stampa facile da smartphone e tablet. Inclusi nell'offerta ci sono anche 3 mesi di Instant Ink e 1 anno di garanzia supplementare con HP+. Perfetta per uso domestico o in piccoli uffici, questa offerta rappresenta una soluzione eccellente per le vostre esigenze di stampa quotidiane.

Stampante multifunzione HP Envy 6420e 223R4B, chi dovrebbe acquistarla?

Questa stampante multifunzione HP è l'ideale per chi cerca un dispositivo performante e affidabile per il proprio ufficio domestico o per uso personale. Grazie alla sua capacità di stampa a getto d'inchiostro a colori, fronte e retro automatica e alla possibilità di stampare anche senza bordi, quest'apparecchiatura è perfettamente adatta per chi necessita di stampare documenti di vario genere con un'ottima qualità. È particolarmente raccomandata per gli utenti che danno valore alla connettività, visto che può stampare facilmente da PC, smartphone e tablet tramite l'app HP Smart.

Inoltre, con i tre mesi di Instant Ink inclusi con HP+, è la scelta giusta per chi vuole ridurre il rischio di rimanere senza cartucce proprio nel momento del bisogno, offrendo anche una garanzia supplementare di un anno. Se la vostra priorità è la qualità di stampa combinata alla facilità d'uso e alla connettività avanzata, questa stampante rappresenta un'ottima scelta, ideale per chi cerca una soluzione completa per la stampa a colori, la copia e la scansione. Contribuisce ad aumentare la produttività con la sua funzionalità di stampa fronte/retro automatica, e si adatta perfettamente ad ogni ambiente domestico o ufficio per le sue dimensioni compatte.

La stampante raggiunge una velocità di stampa fino a 10 pagine per minuto in bianco e nero e 7 pagine per minuto a colori, garantendo al tempo stesso una qualità ottimale con una risoluzione fino a 300 x 300 dpi. La configurazione Wi-Fi Dual Band assicura una connessione stabile e veloce, rendendola un'opzione affidabile per tutte le necessità di stampa. Questa offerta a soli 79,99€, rispetto al prezzo originale di 138€, rappresenta un'opportunità da non perdere per chi è alla ricerca di una stampante efficiente e versatile.

